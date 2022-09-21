В Великом Новгороде построят Национальный историко-археологический центр

В 2020 году председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время его визита в Великий Новгород поддержал решение о строительстве на территории Троицкого раскопа Национального историко-археологического центра имени знаменитого историка и археолога, академика Валентина Янина. В сентябре 2022-го Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство центра.

Троицкий раскоп. Фото — сайт www.hist.msu.ru

«Строительство Национального историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина – важнейшая задача сегодня. Проект очень яркий, очень интересный. Центр будет выполнять сразу несколько ключевых для Новгородского музея-заповедника задач. Важную роль будет играть его просветительская функция», – отметила на заседании Попечительского совета Новгородского музея-заповедника министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Кроме научно-просветительской деятельности центр будет выполнять еще две функции – хранение и реставрация. Он будет обеспечен необходимыми условиями для хранения артефактов и оснащен оборудованием для реставрации, например, уникальной установкой мгновенной заморозки древесины. В залах фондохранения разместится отдел изучения археологических коллекций, особые кладовые, приемник временных поступлений, помещения для хранения эталонной коллекции дендрообразцов. Мастерские и лаборатории будут представлять собой помещения для фиксации находок, для работы с мокрой кожей, органикой, берестой, керамикой. В здании разместятся офисное помещение фондов нумизматики, сфрагистики и фалеристики, текстиля и кожи, кабинет главного хранителя и хранителей металла и оружия, а также многие другие необходимые помещения.

«Комплекс общей площадью 6200 кв. м с четырьмя надземными и одним подземным этажами будет представлять собой многофункциональный научный центр для хранения, изучения и реставрации музейных коллекций, организации выставок и экспозиций, ведения научной, образовательной и просветительской деятельности», – говорит главный специалист отдела объектов гражданского назначения Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Майя Куминова.

Проект разработал проектный институт уникальных сооружений «Арена».

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