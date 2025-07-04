«Мертвые души» больше всего ассоциируются с Россией

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели опрос пользователей и выяснили, какие произведения отечественной классики точнее всего отражают русскую душу. Лидером стала поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Среди персонажей — носителей национального характера респонденты отметили Андрея Болконского (39,8%) и Татьяну Ларину (47,9%).

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib изучили отношение пользователей к изображению русской души в классической литературе. В целом, 88,9% респондентов верят в существование особой ментальности русского человека, а 95,9% из них считают, что отечественная классика отражает черты национальной души. 41,2% пользователей отметили, что с этой целью и обращаются к русской классике — глубже понять родную культуру и образ мышления своего народа.

Более половины респондентов назвали «Мертвые души» (56%) Николая Гоголя книгой, точнее всего отражающей русскую душу. На втором месте — «Война и мир» (48%) Льва Толстого, роман-эпопея о подвиге национального духа в кризисные времена. Замыкает тройку лидеров «Преступление и наказание» (47%) Федора Достоевского, роман о раскаянии и вере в способность души к воскресению.

Среди мужских образов русской классики пользователи выделили Андрея Болконского (39,8%) как подлинного носителя национального характера. На второй строчке находится Василий Теркин (37,5%), на третьей — Илья Обломов (36,6%). Героиней, в которой соединилось больше всего черт русской души, пользователи назвали Татьяну Ларину (47,9%). Еще 40% респондентов отметили Наташу Ростову, а 36,4% — Сонечку Мармеладову.

Главными чертами русской души, отражение которых пользователи находят в классической литературе, стали стойкость перед жизненными трудностями (68,5%), любовь к родине (65,4%), стремление к истине и справедливости (58,9%), а также надежда на «авось» (58,7%).

«То, что великая поэма Гоголя «Мертвые души» возглавила наш рейтинг, ожидаемо –– Николай Васильевич создал бессмертный (и невероятно точный) образ России как птицы-тройки, несущейся в неизвестном направлении. Образ универсальный для любого времени – поэма, написанная в 1842 году, не теряет и сейчас своей актуальности. Андрей Болконский, названный респондентами главным мужским персонажем в русской литературе, обошел симпатичного Илью Обломова (он только на третьем месте) – рефлексирующий, драматичный и страдающий герой находится в беспрестанном поиске идеала и смысла жизни, но, как и полагается трагическому персонажу, обретает его только на смертном одре. В свою очередь Обломов – созерцатель, его жизненное кредо – мудрое ничегонеделание, балансирование между жизнью и сном. Он – нетипичный герой, ближе всего к былинному русскому богатырю, который лежит на печи 33 года, но, может быть, когда-нибудь встанет. А пока мы ввели в обиход слово «обломовщина» – для образа жизни, далекого от суетной гонки за материальными благами. «Обломовщина» становится философией покоя и путем экономии усилий. Любопытный результат мы видим и в случае с героинями – жертвенная Сонечка Мармеладова уступила первенство Татьяне Лариной. Кроткая, умная и искренняя Татьяна – героиня, которая не изменяет себе и своему выбору, в ней есть стержень, целеустремленность, достоинство и внутренняя сила, то есть качества, свойственные русским женщинам», – комментирует результаты исследования Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».