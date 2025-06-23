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«Шумиха»: MARGO провела двое суток под холодным дождем с Вахрушевым

editor
By editor
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Margo и Вахрушев на съемках клипа Шумиха
Фото © пресс служба Insight People

Певица выпустила видео на хит «Шумиха», который ей написал Дима Лорен. В клипе MARGO, который вышел сегодня, снялcя актёр Вахрушев, но не Даниил, с которым сейчас она участвует в реалити «Мастер игры» на ТНТ, а Артём.

«Когда мы увидели актера, все сразу были заинтригованы, потому что Артём Вахрушев — невероятной красоты!» — прокомментировала выход клипа MARGO.

Съемки проходили на новой крупнейшей площадке для натурных съемок — в кинопарке «Москино». Клип получился красивым и атмосферным, хотя снимать его было не просто: съемки длились почти трое суток, а сцену с дождем снимали под холодной водой. В результате певица замерзла и промокла насквозь. Несмотря на это, в клипе MARGO выглядит превосходно.

«Какая я красотка!» — прокомментировала певица.

Справится с трудностями и форс-мажорами помог профессионализм всех, кто работал над видео. Например, мотоцикл, который снят в клипе, пришлось поднимать на тросах на второй этаж через окно, так как в здании, где проходили съемки нет грузового лифта.

Сценарий клипа «Шумиха» соответствует смыслу трека: в нем речь идет о расставании, которое не заканчивается.

«То есть люди уже расстались, у каждого из них уже новые отношения. Но они все еще сходят с ума друг по другу и продолжают встречаться. И только сильная женщина, которую я и воплощаю, может это прекратить. И поэтому в конце моя героиня не ответила ему, ведь это точно была последняя ночь», — рассказала MARGO.

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