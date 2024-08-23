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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сила духа и единство: как Алина Ситник объединила глухих блогеров на уникальном мероприятии

editor
By editor
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алина ситник - депо три вокзала

В Москве в уникальном пространстве «Три вокзала. Депо» состоялась вечеринка, организованная удивительной девушкой — Алиной Ситник. Несмотря на то, что она лишилась слуха, Алина живёт полной жизнью, радуется каждому дню и вдохновляет окружающих своим примером. Алина — не просто мама двоих детей, но и активная блогерша, которая делится своими мыслями и опытом с многотысячной аудиторией. На этот раз она собрала более 40 блогеров с ограничениями слуха, чтобы создать пространство для общения и поддержки. Закрытый формат мероприятия стал символом единства и силы духа, напоминая всем участникам о том, что они уникальны и достойны восхищения.

На вечеринке царила атмосфера тепла и взаимопонимания. Гостям предоставилась возможность познакомиться друг с другом, обсудить волнующие темы и получить заряд мотивации от Алины. Она поделилась своей историей, которая вдохновила присутствующих не только верить в себя, но и стремиться к новым достижениям. «Здесь собрались не просто блогеры с ограничениями слуха, а настоящая команда единомышленников. Мы все разные, но нас объединяет одно — желание жить полной жизнью и вдохновлять друг друга на новые свершения» — поделилась Алина Ситник.

Мероприятие собрало известных блогеров, таких как Таша Пирогина, Дарья Князева, Анна Головницкая, Мария Рудковская, Анастасия и Леонид Гришины, Анатолий Жученко, Дарья Морозова, Ирина и Александр Гузеевы, Лиля Мингилеева, Вика Миннеханова, Екатерина Черевко и другие, которые пришли поддержать инициативу Алины. Все они отметили важность таких встреч для обмена опытом и создания контента, способного вдохновлять и мотивировать.

Алина Ситник своим примером доказала, что нет ничего невозможного. Она счастливая жена и мама, а её история — это не только личная победа, но и мощный сигнал для всех, кто сталкивается с трудностями. Жить без ограничений — значит не бояться мечтать и действовать, несмотря на преграды.

Вечеринка в «Три вокзала. Депо» стала не просто событием, а настоящим праздником жизни, где каждый мог почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Алине удалось создать атмосферу поддержки и вдохновения, которая останется в сердцах участников надолго.

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