Симфония добра: Первый молодежный симфонический оркестр Дальнего Востока создадут в Якутске

Первый молодежный симфонический оркестр Дальневосточного федерального округа будет создан по итогам I Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства «Симфония добра», который пройдет в городе Якутске. Подробностями поделились организаторы конкурса на пресс-конференции.

Оркестр станет новой творческой платформой, объединяющей лучшие силы региона и создающей возможности для масштабных концертных и образовательных проектов. Он будет сформирован из лауреатов конкурса и впервые выступит на гала-концерте мероприятия 29 июня.

В конкурсе-фестивале музыкального исполнительства примут участие молодые музыканты России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона — учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений, а также профессиональные исполнители.

Они выступят в 18 различных номинациях. По итогам определят 213 лауреатов, включая обладателей Гран-при, лауреатов I, II и III степени, а также дипломантов.

Министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев обратил внимание на то, что Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил вклад Высшей школы музыки Якутии в развитие культуры и искусства страны.

«Название конкурса, безусловно, отражает ценности доброжелательности, взаимопонимания и поддержки, что подчеркивает основную идею мероприятия — объединение музыкантов и слушателей через искусство. Инициатива проведения этого конкурса поддержана нашим Президентом Владимиром Путиным. Перед нами стоит задача — провести этот конкурс на высоком профессиональном уровне», — сказал Афанасий Ноев.

Заместитель министра по внешним связям и делам народов Сергей Хатылыков отметил значимость конкурса для развития культурных связей.

«В столь непростое время культура и музыка выступают универсальным языком, способным объединить, создать взаимопонимание и установить доверительные отношения. Укрепление межкультурного диалога и сохранение материального культурного наследия являются ключевыми задачами. Якутия славится своим богатым культурным многообразием, и для нас подобные инициативы чрезвычайно важны» — подчеркнул замминистра.