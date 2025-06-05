Выставка «Будущее воспоминаний» в усадьбе Демидовых завершила работу

5 июня состоялся итоговый пресс-брифинг по результатам проведения выставки-экскурсии «Будущее воспоминаний», которая стала одной из наиболее ярких и посещаемых выставок 2025 года. За шесть месяцев работы экскурсии в усадьбе Демидовых на Новой Басманной посетили более 17 000 зрителей. В рамках проекта была организована образовательная программа, проведено 12 публичных мероприятий, открыт второй этаж с расширенной экспозицией. Также состоялась научная конференция «Современная жизнь исторических памятников», в которой приняли участие руководители музеев, ведущие архитекторы и представители государственных организаций по надзору за памятниками архитектуры.

В этот день, в усадьбе Демидовых на Новой Басманной улице закончила работу выставка-экскурсия «Будущее воспоминаний». Масштабный проект, получивший большую популярность у зрителей, посвящен истории и дальнейшему развитию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидова, 1790 г.», судьба которого неразрывно связана с важнейшими явлениями русской культуры, науки и искусства.

Стены особняка хранят память о знаменитых владельцах и происходивших здесь событиях, но история здания далека от завершения. Обращаясь к теме памяти, участники проекта погружаются в практику современного краеведения в жанре тотальной инсталляции, объединяющей исторические образы прошлого и футуристическое видение будущего этого уникального памятника архитектуры эпохи классицизма.

В мае 2025 года выставочный проект получил продолжение на втором этаже, где разместились произведения трех современных художников — Аллы Урбан, Василия Кононова-Гредина и Петра Белого. Во времена Демидовых и Голицыных здесь располагались парадные залы, предназначавшиеся для балов и приемов, на которых собирался цвет московского дворянства.

29 мая в залах обновленной экспозиции прошла научная конференция, включавшая три дискуссионные панели: «Культурные проекты в исторических зданиях: почему это важно», «Вторая жизнь памятника архитектуры: отель, резиденция, гостиничный комплекс», «Стать частью истории: жизнь в памятнике архитектуры».

Подводя итоги, Ирина Дзюба, директор по девелопменту, партнер MR group, отметила:

«Эта выставка стала настоящим событием: тысячи посетителей, насыщенная событийная программа, живой интерес, атмосфера, наполненная искусством и историей. Мы счастливы, что смогли вдохнуть новую жизнь в уникальное здание — «Дом Демидова, 1790 г.», памятник архитектуры с богатым прошлым. Но наша миссия на этом не заканчивается. Как девелопер MR Group видит свою задачу не только в сохранении, но и в развитии исторических пространств. Впереди реконструкция, и совсем скоро этот дом предстанет перед жителями Москвы в обновленном виде. MR Group по-прежнему активно поддерживает культурные инициативы, соединяя архитектуру, эстетику и искусство. Мы верим, что именно так создаются по-настоящему живые и значимые городские пространства».

Софья Рождественская, начальник Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы, рассказала о том, что «сегодня осуществляется комплексный подход к сохранению памятников, их преобразованию и преобразованию городского пространства вокруг. Сергей Семёнович Собянин уделяет большое внимание архитектурному облику объектов нового строительства, особенно в историческом центре, рядом с памятниками архитектуры. Комплексное развитие исторических территорий становится одним из приоритетных направлений городской политики, и мы надеемся, что данный подход позволит эффективно сохранить наследие и обеспечить комфортную городскую среду для будущих поколений».

Анна Трапкова, директор Музея Москвы прокоментировала:

«Выставка “Будущее воспоминаний” за полгода дважды привлекла значительное внимание общественности. Во-первых, этот проект впервые за долгое время позволил открыть двери легендарного Дома Демидовых для горожан. Экскурсии вызвали небывалый интерес, посетители активно стремились соприкоснуться с историей и непосредственно ее прочувствовать. Этот факт подтверждает потребность общества в доступе к культурному наследию и желание ощутить подлинность прошлого. Во-вторых, недавно представленный новый план развития усадьбы вновь вызвал волну интереса. Важно подчеркнуть, что будущее развитие должно сочетать частные и публичные функции, обеспечивая сохранность исторической атмосферы и свободный доступ посетителей. Мы убеждены, что такая стратегия девелопмента, основанная на балансе приватного и общественного, является ключом к успешному будущему подобного рода проектов. История и культура требуют деликатного подхода, и наша задача заключается в сохранении уникальности объекта и открытии его для жителей и гостей города».