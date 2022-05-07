День Победы в парках Москвы, подведомственных Департаменту культуры, в этом году пройдет с размахом. Праздничные мероприятия на 26 территориях запланированы с 13:00 до 22:00. В 18 парках в 22:00 запланирован запуск фейерверков.

В День Победы на Пушкинской набережной Парка Горького пройдет большая концертная программа и выставка военной техники. Увидеть 30 экспонатов исторической военной техники, предоставленных Музеем техники Вадима Задорожного, можно будет с 9:00. На Фонтанной площади Парка Горького впервые откроется Международная сцена «Бессмертного полка». В концертной программе заявлены исполнители более чем из 40 стран мира, в которых ежегодно проходят шествия «Бессмертного полка», в том числе звезды российской эстрады и кино. Еще одна сцена будет работать в этот день — на Пушкинской набережной покажут концертную программу «Письма войны», а вечером выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов, группа «Сурганова и оркестр», Uma2rman и другие исполнители. На центральной танцплощадке с 13:00 начнет работу «Бал Победы». Будет организована работа полевой кухни, тематической фотозоны, где гости парка смогут сделать оригинальные фотографии. Также на парковых площадках выступят хоровые коллективы и театральные студии. На Пушкинской набережной с 4 мая открыта фотовыставка «Место встречи», где представлено более 45 архивных фотографий. Кадры расскажут посетителям о работе Парка Горького в военное время. Мероприятие завершится праздничным фейерверком.

В парке искусств «Музеон» с 9:30 до 22:00 будет работать сцена, на которой пройдет трансляция парада с Красной площади, выступят популярные исполнители: Burito, Люся Чеботина, группы «Динамит», «После 11» и многие другие. На концерте прозвучат песни советских композиторов, посвященные Дню Победы. В 13:00 будет показана новая редакция спектакля-концерта Государственного театра Наций «Мы эхо». С 14:00 до 15:00 у Сухого фонтана выступит военный духовой оркестр, в Саду белокаменных скульптур пройдут танцевальные и театральные перформансы. Также в течение всего дня в разных частях парка будут организованы анимационные программы «Зарисовки истории».

В парке «Сокольники» также запланированы масштабные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. На Главной аллее и по Большому кругу с 13:00 до 14:00 пройдет шествие оркестра, на Фонтанной площади с 13:00 до 22:00 состоится тематическая концертная программа при участии Валерия Сюткина и солиста Большого театра Андрея Григорьева, музыкальных патриотических и хоровых коллективов, военного оркестра. На эстраде «Ротонда» в 17:30 можно будет принять участие в танцевальном мастер-классе, а перед ним с 16:00 посмотреть на выступления танцевальных ансамблей. На Большом круге с 13.00 до 17.00 будет организована зона тематических мастер-классов в пагодах. В Саду астрономов, в зоне полевой кухни, которая начнет работу в 13.00, гости смогут угоститься армейской гречневой кашей. На Центральной эстраде с 13.00 до 16.00 пройдут выступления Орнитария «Ястребы войны, соколы Победы»: гостей ждут лекции и увлекательные выступления с специально обученными птицами: шоу ястребов, шоу соколов, шоу императорского орла. Завершит программу праздничный фейерверк в 22.00. Также на протяжении всего мероприятия гости смогут увидеть военную технику: Танк Т-34-85, Реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и ГАЗ-АА. Завершатся мероприятия фейерверком, который лучше всего будет видно с Фонтанной площади.

На главной сцене Сада им. Баумана состоится торжественный праздничный концерт: весь день музыкальные коллективы будут исполнять песни на военную тематику, выступят духовой оркестр, хоровой и танцевальные коллективы. В 19:00 на сцене Сада исполнит свои композиции российская певица и актриса Виктория Дайнеко. В зоне мастер-классов у детской площадки с 14:00 до 19:00 любой желающий сможет изготовить модель военной техники из картона, нарисовать праздничный пейзаж или сделать своими руками символ праздника – красную гвоздику. В 13:00 для всех посетителей откроется полевая кухня, а в 20:00 пройдет кинопоказ художественного фильма о войне. На сцене «Таблетка» заработает интерактивная литературная площадка. Четыре часа актеры театра и кино будут читать стихи и прозу о войне, вовлекая посетителей в свой художественный диалог. На интерактивной площадке «Ретро танцы», стилизованной под 40-е годы 20 века, под живой аккомпанемент будут петь песни, кружиться в легком вальсе, а герои того времени будут делиться своими историями. Завершится вечер в 22:00 праздничным фейерверком, который лучше всего смотреть из зоны «берсо» у малой сцены «Таблетка».



Гости сада «Эрмитаж» смогут посетить выставку советских ретро-автомобилей, поучаствовать в творческих мастер-классах или побороться за звание гроссмейстера в играх шахматного клуба. В 13:00 на сцене выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, в 15:40 — певица и актриса Валерия Ланская. Традиционно в День Победы для всех желающих будет работать полевая кухня, а на детской площадке пройдет театральная программа про храброго летчика. В 18.00 площадь перед исторической эстрадой сада превратится в танцплощадку 40-х годов: здесь начнется костюмированный Бал Победы «В шесть часов вечера…». Под аккомпанемент Духового оркестра под управлением Алексея Стренадько, выступят танцевальные коллективы, споют песни военных лет, а профессиональные танцмейстеры помогут новичкам освоить движения из краковяка, рио-риты, танго, вальса и многие другие. Мероприятие завершится праздничным фейерверком, лучшие локации для просмотра — площадь рядом с мраморным фонтаном и центральная площадь.

Посетители усадьбы Воронцово в День Победы совершат виртуальное путешествие по городам-героям и вспомнят их прошлое. Фотохроники расскажут о двенадцати городах Советского Союза и Брестской крепости, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. Посетители услышат песни о городах-героях, окунутся в атмосферу прошлого в интерактивных зонах, увидят выступления танцевальных коллективов, военного оркестра, познакомятся с историями жизни людей во время войны. Сделать тематические снимки можно будет в фотозоне, имитирующей солдатский привал. Также будет работать полевая кухня. Кроме того, для детей и родителей будут организованы зона творческих мастер-классов и площадка «Вальс, Вальс, Вальс», где профессиональные танцоры помогут разучить движения танцев под военно-патриотическую музыку. Завершится вечер праздничным фейерверком.

В Таганском парке для гостей выступят театральные, музыкальные и танцевальные коллективы, прозвучат военно-патриотические песни в исполнении музыкальных ансамблей, а также композиции духового оркестра. Желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе «Бал Победы» под военно-патриотические песни и в творческих занятиях на главной площади парка. Для самых активных на стадионе пройдет спортивная программа «Зарница». Также в парке будет работать военно-полевая кухня. В студии «Творческие люди» будет организован просмотр документального фильма и проведение исторического квиза. Праздничная программа завершится красочным фейерверком.

В День Победы в Перовском парке тематическая праздничная программа пройдет с 13:00 до 22:00. На Главной сцене выступят музыкальные коллективы, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, баянист, в парке будет организована работа полевой кухни, а в фотозонах «Привал» и «Блиндаж связистов» гости смогут сделать оригинальные фотографии. Для юных участников мероприятия и их родителей пройдут творческие мастер-классы по созданию фронтовой открытки — треугольника, праздничного букета, армейской пилотки, росписи экосумок, а также мастер-классы по ретротанцам – польке, вальсу, фокстроту.

В Бабушкинском парке в рамках праздничной программы, посвященной Дню Победы, для гостей выступят музыкальные и танцевальные коллективы, прозвучат военно-патриотические композиции в исполнении хора и духового оркестра. Желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах под военно-патриотические песни, а также изготовить пилотки, военные звездочки и открытки или нарисовать сюжеты на военную тематику. Также в парке будет работать военно-полевая кухня. В 17:40 у фонтана пройдет марш-дефиле оркестра.

Большая праздничная программа запланирована и в ландшафтном парке «Митино». С 10:00 до 12:00 на Фестивальной площади пройдут кинопоказы Парада Победы, а в 13:00 начнется праздничный концерт с участием популярных артистов российской эстрады. Также с 13:00 до 22:00 на Археологической площади гостей будут ждать театрализованные представления, выступления артистов, танцевальных ансамблей, прозвучат военно-патриотические песни в исполнении музыкальных коллективов, а также композиции духового оркестра. Здесь же пройдут танцевальные мастер-классы под военно-патриотические песни для всех желающих. Гости смогут принять участие в конкурсах и викторинах, а также в мастер-классах по изготовлению пилоток, военных звездочек и брошей. В 15:30 у входа в парк со стороны Новотушинской улицы, 5, пройдет дефиле военного оркестра. В 22:00 состоится праздничный фейерверк. Лучше всего наблюдать его будет на площадке у Пенягинской улицы, напротив дома 16.

На территории Измайловского парка площадки с праздничными активностями будут располагаться в самых разных уголках зоны отдыха. Большая программа пройдет на Центральной площади. У Северного входа в парк (со стороны м. Партизанская), а также на Северной площади запланированы выступления оркестров и артистов, которые исполнят песни военных лет. Неподалеку будет работать интерактивная зона для детей с творческими мастер-классами, а также танцевальная площадка. На Площади Мужества можно будет возложить цветы к Вечному Огню, а с 13:00 до 17:00 здесь можно будет послушать стихи и акапелла-песни о войне. Завершится мероприятие в 22:00 праздничным фейерверком в Центральной части парка (Круглый пруд).

В парке «Ходынское поле», кроме насыщенной концертной программы на центральном променаде, запланированы и различные тематические площадки. У входной группы будет организована танцевальная площадка «Бал Победы», на которой обычные мастер-классы превратятся в настоящие балы, где преподаватели научат посетителей различным танцам (вальс, рио-рита и т.д.). Обучение завершится красочным флешмобом, который они исполнят вместе с профессиональными танцорами в тематических костюмах. Мастер-классы будут проходить каждые 1,5 часа. В культурно-досуговом центре гостей ждут творческие мастер-классы, на которых можно будет сделать журавликов в технике оригами, броши, открытки и рамки для фото. Также выступления музыкальных коллективов и оркестров пройдут в течение дня на всей территории парка.

День Победы в Лианозовском парке пройдет с особым размахом. На сцене пройдет праздничная программа, в которой примут участие танцевальные и музыкальные коллективы, военные ансамбли, по центральной аллее пройдет марш-парад духового оркестра с 20:00 до 21:00. Для юных гостей запланированы анимационные программы, творческие мастер-классы, на которых можно будет изготовить солдатские пилотки, броши, нарисовать пейзаж и многое другое.

На главной сцене парка «Красная Пресня» пройдут выступления музыкальных коллективов и танцевальных ансамблей, военного оркестра и хора. С 17:00 до 18:00 парка пройдут выступления уличного театра. В районе Летнего кинотеатра парка с 13:00 до 20:00 можно будет принять участие в творческих мастер-классах — сделать броши, открытки, тематические композиции. Здесь же будет открыта полевая кухня. Кроме этого, гости смогут разучить несколько танцевальных номеров с профессиональными хореографами, простые движения которых позволят принять участие гостям любого возраста. Мастер-классы пройдут в 14:00, 15:00, 16:00. Завершится праздничная программа фейерверком на территории Нижнего Красногвардейского пруда.

Праздничные мероприятия в парке «Фили» начнутся с мемориальной акции под торжественное музыкальное сопровождение военного оркестра. На месте, где в 1941-1943 годах на территории парка размещались ДОТы, будут возложены цветы. Затем в 13:00 на главной сцене парка «Фили» начнутся выступления военного оркестра, музыкальных и танцевальных коллективов, которые исполнят произведения, посвященные Великой Отечественной войне. На малой сцене у входа в парк в 13:30 зрителей ждут выступления военного музыкального коллектива «Брависсимо», танцевального коллектива «Шоу-балет Анны Кузнецовой», шоу барабанщиц «Москвички», а также казачьего ансамбля «Гуляй душа». Также на протяжении всего дня запланированы тематические творческие и танцевальные мастер-классы.

В парке 50-летия Октября основные мероприятия пройдут на площади Семьи и начнутся в 13:00. Одним из главных событий программы станет выступление военного оркестра, который исполнит известные инструментальные произведения на военную тематику. Также перед зрителями выступит ряд музыкальных и танцевальных коллективов. Юных гостей ждут творческие тематические мастер-классы. Завершится представление праздничным фейерверком.

Запланирована праздничная программа и в Гончаровском парке. На сцене возле главного входа в парк состоится торжественный праздничный концерт, где выступят музыкальные и танцевальные коллективы, духовые оркестры и сольные исполнители. В беседке парка, расположенной возле пруда, откроется литературная гостиная. Гости услышат выступления чтецов и акапельные исполнения песен военных лет, а также примут участие в музыкальном мастер-классе. Недалеко от литературной гостинной будет расположен музейный арт-объект «Броневик». В самом центре парка развернется творческая мастерская для детей и взрослых и тематическая выставка картин современных художников. Самым активным гостям парка на танцевальной площадке предложат принять участие в танцевальных мастер-классах с музыкальным сопровождением виртуоза-баяниста. Любой желающий сможет сделать памятную фотографию с фронтовым задором в зоне полевого привала и отведать полевую кухню.

На главной сцене парка «Северное Тушино» гостей ждет насыщенная праздничная программа. Здесь выступят вокальные, хореографические и хоровые коллективы, а также духовой оркестр. На танцевальной площадке будут организованы мастер-классы. Под военно-патриотические песни и популярные композиции послевоенного времени все желающие смогут разучить танцевальные движения кадрили и вальса, а также русского народного танца. Посетителей пригласят поучаствовать в творческих активностях: создать поздравительную открытку, поупражняться в оригами и сделать красную звезду, а также изготовить брошь из георгиевской ленточки и объемную аппликацию из бумаги. Завершится праздничная программа красочным фейерверком.

В День Победы в парке «Кузьминки» весь день будут звучать песни военных лет, пройдут концерты, мастер-классы для взрослых и детей, квест по территории парка. Также состоится арт-перформанс, в рамках которого уличные художники распишут и установят в центральной части парка деревянные кубы. Граффити-райтеры проведут мастер-класс для детей. На главной сцене состоятся выступления танцевального ансамбля и военного оркестра, а также популярных музыкантов. Кроме этого, все желающие смогут посмотреть театральную постановку по мотивам поэмы Твардовского «Василий Тёркин». Мероприятие завершится праздничным фейерверком.

Московская усадьба Деда Мороза подготовила ко Дню Победы насыщенную праздничную программу. Гостей ждут песни, танцы, музыкальные выступления и театральные представления. На сцену выйдут профессиональные музыканты, а также хоровые коллективы и военный оркестр. Посетители смогут принять участие в семейных квестах и творческих мастер-классах. На праздничной площадке будет работать детская зона, где состоится шоу мыльных пузырей, а также выступление фокусника и интерактивного спектакля. Кроме этого, пройдут бесплатные мастер-классы.

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