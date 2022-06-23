Выставка Extraordinary exhibition открылась в пространстве «Тайный музей. Мастерская Чарской»

20 июня 2022 года в пространстве «Тайный музей. Мастерская Чарской» открылась выставка, объединяющая команду мастеров из России, Италии, Таиланда, Украины и Казахстана.

Эта выставка – настоящая феерия эмоций, красок, текстур и творческих экспериментов, созданная художниками, фотографами, арт-мастерами, представляющими различные направления изобразительного искусства и работающими в разных жанрах и техниках. В персональных экспозициях каждый художник раскрывает суть выбранного им направления в искусстве, а каждый зритель познает новые грани окружающего мира и новые формы выражения мыслей и чувств.

В выставке принимают участие:

Снежанка Спасова-Николова, художник декоративно-прикладного искусства, расписывает ткань в смешанной технике контраста отбеливания и затемнения. Работает на экологической органической ткани с помощью подручных утилизированных материалов.

Александра Сергеева, фотограф, снимает новорожденных, на её кадрах запечатлены первые дни и даже секунды новой жизни.

Ариадна Мэй, художник, соединяет в живописи традиции старых мастеров с элементами мистического сюрреализма.

Дмитрий Данилов, художник декоративно-прикладного искусства, для картин в камне применяет собственную технику художественной огранки кабошонов.

Максим Господинко, фотохудожник, интегрирует традиции голландского натюрморта и живописи ренессанса в современное искусство фотографии.

Алексей Волчков, художник декоративно-прикладного искусства, создает 2d и 3d панно, а также арт-объекты из деревянной микромозаики.

Долгарева Дарья, художник портретного и фигуративного искусства, вдохновляется работами голландских мастеров в использовании света и цвета, объединяет это с современными лицами, фигурами и дизайном одежды.

Кристина Сатина, живописец, пишет картины на необычных поверхностях. Каждое произведение – уникальная авторская находка, соединяющая классические техники с оригинальным исполнением.

Анна Мандрикян, фотограф, придерживается принципиально нового подхода к съемкам животных. Ее работы передают яркую индивидуальность, характер, собственную историю и харизму «братьев наших меньших».

Леонид Маслацов, художник декоративно-прикладного искусства, сочетает технику старых мастеров с авторской техникой горячего витража и эмали, создаёт ювелирные изделия и уникальные произведения цветной мелкой пластики.

Выставка завершит работу 27 июня.

«Тайный Музей. Мастерская Чарской» – авторский проект художницы Людмилы Чарской. В музее располагается частная коллекция живописи Людмилы Чарской и ее собственные картины, а также различные исторические артефакты. Здесь проходят актуальные современные арт-события, выставки, перформансы, лекции и другие просветительские мероприятия. Музей входит в Союз частных музеев и коллекционеров.

Где? Москва, Нащокинский пер, д. 6 (м. «Кропоткинская»). Предварительная запись по тел.: +7 926 247-71-57

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