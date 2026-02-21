«Сказка о царе Салтане» собрала более 1 млрд рублей в прокате

Волшебная история по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина — фильм «Сказка о царе Салтане» — преодолела отметку в 1 миллиард рублей в российском прокате, став одним из самых успешных семейных релизов сезона.

Картина режиссёра Сарика Андреасяна вышла в широкий прокат 12 февраля 2026 года. Над производством работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с телеканалом ТНТ и On Студией. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Фильм основан на знаменитой пушкинской сказке о царе Салтане, его жене и сыне князе Гвидоне, которым предстоит пройти через испытания, предательство и долгую разлуку, чтобы воссоединиться и восстановить справедливость.

Съёмки проекта проходили в несколько этапов — от натурных сцен на побережье Чёрного моря до масштабных павильонных декораций, специально построенных для создания сказочного мира, где были возведены целые города и изготовлены сотни уникальных костюмов.

В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Иван Кокорин, Артур Ваха и другие актёры.

«У “Сказки о царе Салтане” с самого начала был мощный потенциал — это произведение, которое знакомо каждому с детства и является частью нашего культурного кода. Я считаю важным, чтобы русские сказки получали современную визуализацию, поскольку уже совсем скоро искусственный интеллект сможет генерировать любые сюжеты в самых разных интерпретациях. И далеко не факт, что это будет та трактовка, которая близка нам по духу и смыслу. Поэтому пока у нас есть возможность рассказывать и показывать классику большим профессиональным киноязыком, это нужно делать. Миллиардные сборы — это подтверждение того, что зрителю не надоели сказки и их не бывает «слишком много», если они сделаны талантливо», — рассказала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.