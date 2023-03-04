Сказка «Снежная королева» в исполнении Алисы Гребенщиковой и камерного оркестра «Ad Parnassum» в Московской консерватории

19 марта 2023 года в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет музыкальная сказка «Снежная королева». Произведение Ганса Христиана Андерсена прочтёт знаменитая актриса театра и кино Алиса Гребенщикова.

«Снежная королева» – это не просто сказка, это история о любви и верности, борьбе мира со злом, без которой не было бы обретено огромное счастье. Алиса Гребенщикова вместе с Камерным оркестром «Ad Parnassum», состоящим из лучших студентов и аспирантов Московской консерватории, под руководством молодого дирижёра Валерия Попова расскажут глубокую и жизнеутверждающую сказку, отражающую жизнь.

В ярком музыкальном представлении прозвучит музыкально-литературная композиция на основе музыки сочинений Я. Сибелиуса, А. Шнитке, А. Пярта, П. Уорлока, Т. Такемицу.

Начало в 14:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.