О любви, юности и мечтах рассказал ALIM FAZE в своей новой песне «Бегу»

ALIM FAZE - молодой исполнитель, который уже знаком аудитории. ALIM был участником популярного музыкального шоу «Голос.Дети» в седьмом сезоне. Артист поразил зрителей и жюри исполнением зарубежной рэп-композиции «Gangsta’s Paradise». Там он был в дерзком образе, под стать Coolio, а в своей новой песне «Бегу» он предстал перед слушателями совершенно другим.

Трек «Бегу» о ностальгии по былым временам, о первых сильных чувствах и романтике. История обычного мальчика, влюбленного в девочку из соседнего двора, воспоминания о которой сохранились на всю его жизнь.

«В какой-то момент поняли, что было бы здорово вызвать у всех слушателей эти эмоции. У кого-то они были недавно, у кого-то 10,20,30 или 40 лет назад. Но, как говорит мой дед: «Подросток живет в каждом взрослом». Песня адресована к подростку в каждом из нас», – поделился ALIM.

А чтобы вспомнить свою первую любовь и, возможно, давно забытые чувства, слушайте новую композицию «Бегу» ALIM FAZE на всех музыкальных площадках.

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