Сказки Пушкина в Театре Мимики и Жеста

Театр Мимики и Жеста приступил к репетициям нового спектакля «Играем в Пушкина», приуроченного к 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Коллектив театра рассматривает предстоящий спектакль, как важное культурное мероприятие для глухих и слабослышащих зрителей в юбилейный Пушкинский год. Проект реализуется с использованием гранта Благотворительного фонда «Анастасия», предоставленного для инклюзивных театральных проектов в сфере детства.

Постановка задумана, как выездной детский спектакль по сказкам А.С. Пушкина на русском жестовом языке в формате, удобном для показа в малых залах и проката в регионах. В основу спектакля положена инсценировка по трем сказкам: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке». Спектакль рассчитан на трех актеров — двух мужчин и одну женщину, и актеров-дикторов, которые будут озвучивать спектакль в расчете на слышащих зрителей.

Постановщик спектакля — режиссер Евгения Акс, имеющая опыт успешного сотрудничества с труппой Театра Мимики и Жеста. Она поставила в театре пластический спектакль «История одного хау(о)са» и комедию-игру «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя. В спектакле будут заняты артисты Сергей Родин, Алена Молоснова и Андрей Савушкин.

Спектакль предназначен для показа в домах культуры, актовых залах школ, детских садах, на уличных площадках. Первоначальные показы в канун празднования юбилея А.С. Пушкина запанированы в Москве на сцене Театра Мимики и Жеста, Московской области и в Краснодаре на сцене Краевого театра кукол. В дальнейшем в юбилейный год поэта спектакль будет гастролировать по детским учреждениям в разных другим регионам.