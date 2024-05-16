Смерть против смерти

Император — Михаил Никаноров

В театре «Геликон-опера» поставили одноактную оперу чешского композитора еврейского происхождения Виктора Ульмана «Император Атлантиды», приурочив событие к празднованию 79-ой годовщины Великой Победы и 80-летию самого сочинения. Спектакль создан силами молодых постановщиков – режиссера Вадима Летунова, выпускника мастерской Дмитрия Бертмана, предложившего идею этой постановки как дипломную, Елены Сосульниковой, дебютировавшей в качестве дирижера-постановщика, и художника-постановщика Ростислава Протасова.

Появление оперы связано с трагическими событиями в жизни композитора в годы Второй мировой войны – она писалась в «образцовом лагере» для евреев, организованном нацистами в чешской крепости Терезин в 1942 году для фальшивой демонстрации миру милосердия Гитлера, даровавшего евреям город. В нем и правда допускалось творчество, которое было немыслимо на территории нацистской Германии. Но это лишь потому, что было понятно – за пределы Терезина оно не выйдет. Композитор провел в этом концлагере два года и успел написать 20 сочинений.

Опера «Император Атлнатиды» – памятник трагедии еврейского народа времен Второй мировой войны. По словам Виктора Ульмана, эта опера о «жизни, которая разучилась смеяться. И о смерти, которая разучилась плакать, в мире, разучившемся радоваться от жизни и умирать от смерти» — этот текст звучит в прологе, знаменуя мироощущение узников концлагеря и в целом состояние сознания людей того времени.

Литературный текст оперы основан на библейских и антропософских мотивах. Он содержит аллегорическое изображение реальных исторических лиц, воспоминания композитора о Первой мировой войне, в которой он участвовал, намеки на быт и жизнь обитателей Терезина, мотивы литературных источников – сказки братьев Гримм «Смерть в кумовьях», «Биология войны» Г. Николаи, «Тантал» Ф. Брауна.

Смерть — Александр Киселев

Несмотря на эзопов язык сочинения и аллегорические образы в духе масок комедии дель арте, несмотря на едкую сатиру, пронизывающую сюжет, в котором сама Смерть, наделенная телом и голосом, отказывается от своих обязанностей в ужасе от деяний деспота-императора, и люди перестают умирать, нацистская цензура распознала посыл авторов. В 1944 году после генеральной репетиции сочинение было запрещено, а композитор вместе с либреттистом оперы, 25-летним Петером Кином, были отправлены в газовую камеру в Аушвице. Партитура же была передана библиотекарю гетто, пережившему войну, а после ее обнаружения в 1975-м опера была впервые поставлена в театре Bellevue в Амстердаме, получив затем признание во всем мире.

Новая постановка Геликона – это вторая сценическая постановка «Императора Атлантиды» в России. Первая была поставлена Аллой Чепиногой в мае 2022 года в Зале Полководцев Музея Победы в Москве силами оркестра и солистов института «Академия имени Маймонида» РГУ имени А. Н. Косыгина под дирижерским руководством Дмитрия Вакарчука.

Барабанщик — Юлия Никанорова

Солдат — Давид Посулихин, Девушка — Софья Цыганкова

Громкоговоритель — Андрей Орехов

Состав партитуры камерный – 7 певцов и 14 инструментов, среди которых саксофон, гитара, фисгармония, клавесин – весьма вероятно, что композитор был ограничен в творческом выборе и ориентировался на то, что было доступно для исполнения в условиях Терезина. Но, тем не менее, он наделил своим инструментальным тембром каждого героя: Императору соответствует гобой, Смерти – фортепиано, Барабанщику – малый барабан, Солдату – клавесин, Громоговорителю, комментирующему действие и отчасти олицетворяющему самого композитора, – труба.

Музыка талантлива и напоминает о принадлежности Виктора Ульмана к школе Шенберга – она экспрессивна, эклектична и изобретательна в своем соответствии дерзкому сюжету. Она несет отпечаток не только позднего романтизма и экспрессионизма, на которых вырос автор, но также включает элементы самой разнообразной музыкальной культуры того времени – джаза, song-театра Курта Вайля, протестантского хорала. Ульман интегрирует в музыкальный текст цитаты из известных сочинений, создавая тонкие смысловые намеки. Например, объявление Барабанщиком приказа Императора о начале священной войны происходит под музыку Гайдна из песни Deutschland uber alles («Германия превыше всего»), бывшей гимном Третьего рейха. В сцене, где Арлекин прославляет радости жизни, цитируется «Песнь о Земле» Густава Малера, запрещенного фашистами. Когда же, ближе к финалу, Смерть призывает Императора, звучит канкан. Финальный квартет «Приходи, Смерть, наш почетный гость» — это лютеранский хорал, исполняемый под аккомпанемент скрипки и гитары в стиле «кантри». Елене Сосульниковой удается акцентировать все эти детали партитуры, создав стройное и рафинированное вокально-инструментальное полотно.

Смерть — Александр Киселев, Император — Михаил Никаноров

Визуальное решение спектакля, как и костюмы героев, даны в черно-белых тонах – словно бы старинная пленка проматывается перед взором в газовой дымке. Отдельно выделим работу художника по гриму Натальи Блинковой, создавшей на лицах персонажей яркие маски.

Сценография отличается минималистичностью. Центр композиции – кабинет Императора, расположившегося за столом с металлическими шахматными фигурами и телефоном, по которому он отдает свои приказы. Кабинет находится в глубине сцены Белоколонного зала княгини Шаховской, а основное действо разыгрывается на черном квадрате авансцены, окруженном зрительскими рядами. Артисты двух поколений театра, участвующие в этом спектакле, блестяще освоили непростой музыкальный текст, продемонстрировав одновременно яркие вокальные возможности, драматический дар и заслужив бурные зрительские овации.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Ирина ШЫМЧАК