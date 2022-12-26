Спектакль и презентация новой книги Елены Анохиной «Дивьи люди» в Эрьзя-центре

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27 декабря в стенах культурного центра «Эрьзя-центр» пройдет презентация новой книги писательницы и философа Елены Анохиной, посвященной уральскому эпосу «Дивьи люди».

Это эпическое повествование, основанное на легендах и сказаниях жителей Урала о древнем народе чудь белоглазая.

Сказка для детей и взрослых «Дивьи люди» представлена в виде фантазийных зарисовок по мотивам легенд о братьях Урале и Шульгене, о Горной хозяйке (хозяйке Медной горы), о гномах, их исходе в подземный мир.

В спектакле также прозвучат отрывки из песен уральских казаков. Все декорации и герои изготовлены автором самостоятельно.

В оформлении книги использованы иллюстрации московского художника, почетного члена Российской академии художеств Бориса Иванова.

Также, гости вечера смогут осмотреть экспозицию центра и увидеть оригинал работы «Голова татарки» (1919 г.) всемирно известного скульптора Степана Эрьзи, прибывшую из Екатеринбурга в Москву в рамках арт-декады Урала.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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