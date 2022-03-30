Третья смена онлайн-лагеря BAZA завершила работу

Пять дней, с 21 по 25 марта 2022 года, профессиональные преподаватели и эксперты из Московского Мультимедиа Арт Музея, Музея стрит-арта, Объединения «Выставочные залы Москвы» и других значимых культурных объектов выступали с мастер-классами об актуальных трендах в искусстве и секретах популярности в социальных сетях. Итог: яркие, запоминающиеся на всю жизнь весенние каникулы и десятки довольных детей.

Проект BAZA online camp был создан для детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли научиться новому, познакомиться с единомышленниками, создать творческий проект с профессиональными преподавателями и экспертами.

Третья BAZA традиционно была разделена на две смены: «АРТ-Смена» и «SMM и блогерство». Дети и подростки «АРТ-Смены» всего за 5 дней узнали про язык музыки, основы творческого самовыражения, кто настоящий художник современности и каким сегодня должен быть музей.

Их друзья из параллельной смены «SMM и блогерство» разбирались, как устроен Tik-tok и почему там можно набрать миллионы просмотров, зачем нужен образовательный контент на YouTube, какие Soft skills нужны блогерам-миллионникам и как любой текст превращать в увлекательную историю.

Проект BAZA online camp реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы в рамках Гранта Мэра Москвы. Лагерь проводился для подопечных благотворительных фондов «Подари жизнь», «Арифметика добра» и «Открывая горизонты». Партнером выступает Агентство развития внутреннего туризма.

Сайт BAZA online camp: onlinecamp.ru.

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