Сказочные майские праздники в Театре кукол имени С. Образцова

Проведите майские праздники как в сказке вместе с героями «Конька-Горбунка» и «Аленького цветочка» в Театре кукол имени Образцова.

Все куклы театра – настоящее произведение искусства, а некоторые – совершенно уникальны. Например, 4-метровое Чудо-юдо Рыба-Кит, из головы которого бьет фонтан. а из пасти выплывает целая вереница кораблей! А уж огненный образ пламенной Жар-Птицы от создателей спектакля точно останется в памяти надолго, ведь от нее просто невозможно отвести глаз!

Этот спектакль – удивительно цельное и безупречно стильное художественное полотно в исконно русской стилистике. Визуальное воплощение сказочных образов в классической кукольной техники без малейшего намека на компьютерную графику просто поражает воображение!

Идеально проработанные лубочные детали, переплетение узоров, переливы оттенков можно пересматривать бесконечно, а милые, располагающие к себе главные герои, живая актерская игра труппы наравне с куклами (хоть с ними и нелегко тягаться) и всевозможные невероятные происшествия не дают скучать.

Спектакль «Конек-Горбунок» 1 мая в 16:00.

Окунитесь в мир загадок и мистики (ведь, если подумать, «Аленький цветочек» — едва ли не первый русский хоррор!). Тут незадачливого купца окутывает гипнотическим туманом, из которого вытягивает лишь манящий свет призрачного аленького цветочка. Тут происходят немыслимые перемещения во времени и пространстве. Тут неведомое существо заполоняет собой целый замок и остров, а затем огорошивает нас чудесным прекращением. Тут бродят «фантастические твари» –

украшая своей неземной красотой мрачные закоулки графских развалин с журчащим фонтаном и оживающими лианами-щупальцами.

Это совершенно нереальный мир, полный завораживающих созданий и глубочайших, пиковых эмоций (от всепоглощающего страха до всеобъемлющей Любви). Такое прочтение классической сказки не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, ни даже вечно скептичных подростков, которые смогут посмотреть на произведение с совершенно новой стороны – и искренне восхититься!

Подарите себе праздник – загляните в сказочный, мистический мир первого русского триллера со спасительным и неизменным хэппи-эндом. До встречи 3 мая в 16:00 на спектакле Театра кукол имени Сергея Образцова «Аленький цветочек».

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