Перспективный стартап: открылся первый российский коливинг в Дубае

Проект Colife вышел на международный рынок и открыл первый коливинг в Дубае.

Резкие перемены на рынке аренды недвижимости пришлись на весну 2022. Ряд сервисов для поиска и аренды жилья приостановили свою деятельность в России, а ипотечные ставки выросли до 20-22% годовых, и при таком росте цен на товары первой необходимости не каждый сможет позволить купить квартиру в ипотеку, следовательно, спрос на аренду квартир значительно вырастет. Аналитики предполагают, что такая тенденция будет наблюдаться на рынке аренды недвижимости ближайшие два года. Тем временем популярность набирает альтернативная модель проживания — коливинг: в одном пространстве живут не просто люди, а единомышленники, молодые специалисты, нацеленные на собственную реализацию.

В Москве проект Colife сдает квартиры и комнаты, управляя более 300 объектами и одним зданием-коливингом на 58 апартаментов.

Для реализации нового филиала и масштабирования проекта CEO и сооснователь компании Артем Бабинов переехал в Дубай в начале этого года. Экономическая ситуация не повлияла на успешность выхода на международный рынок, запланированный еще в прошлом году.

«В престижнейшем районе Дубая – Dubai Marina открылись первые коливинги в апреле. Интерьер каждого номера с личным санузлом и впечатляющим видом выполнен в фирменном стиле Colife. Стоимость аренды такой комнаты в коливинге составляет около 4000 дирхам за месяц. Если сравнивать, то студия в тридцать метров с посредственным ремонтом в Дубае обойдется примерно в 8000 дирхам, что уже в два раза дороже, чем аренда комнаты с включенным в стоимость проживания сервисом в коливинге», – рассказывает Артем Бабинов.

Сервис проекта Colife включает клиентскую поддержку и еженедельный клининг, освобождая от бытовых вопросов. Проживающим не приходится покупать мебель или искать сантехника, все необходимые специалисты уже включены в обслуживание номеров. Еще одно преимущество – отсутствие риэлтерской комиссии за аренду, так как это происходит напрямую от компании.

Проект Colife создал новый инвестпродукт по приобретению недвижимости в Дубае и последующей сдачи в аренду. Команда проекта Colife организует подборку объектов, заключение сделки, ремонт и оформление объекта в фирменном стиле и поиск арендаторов.

«Планируется увеличение количества объектов в Москве за этот год в два раза, а кроме того — открытие новых коливингов в 2 зарубежных странах с привлечением инвесторского финансирования во втором квартале», — рассказал сооснователь проекта Colife, Юрий Провкин.

Команда Colife делает жизнь молодых людей качественнее и проще, предлагая новый экологичный подход к быту и формирование нового окружения. Жильцы забывают о бытовых вопросах и концентрируются на делах, окружив себя красивым интерьером и приятным обществом.

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