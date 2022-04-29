Подведены итоги портфолио-ревью Института звукового дизайна 2022

Институт звукового дизайна завершает учебный год. 26 апреля прошла масштабная презентация работ студентов очных программ. Каждый год Институт выпускает порядка 40 готовых специалистов в сфере саунд-дизайна и музыки для аудиовизуальных медиа, геймаудио и музыкального продакшена.

На мероприятии собрались как начинающие специалисты, так и эксперты музыкальной, кино и игровой индустрии, IT и рекламы. Миссия портфолио-ревью – интеграция выпускников Института в профессиональное сообщество.

Презентация выпускных работ прошла в баре: в месте, где легко завести новые знакомства, обсудить креативные идеи и договориться о запуске совместного проекта. Здесь собрались композиторы, продюсеры, саунд-дизайнеры, режиссеры, разработчики игр – все, кто ищет качественное звучание для своих проектов. Мероприятие посетило более 200 гостей.

Сбор гостей. Портфолио-ревью Института звукового дизайна 2022

Студенты Института представили 37 работ и доказали свои компетенции и готовность выйти на профессиональный рынок. Презентация включала в себя работы уже опытных выпускников с профессиональным бэкграундом и тех, кто первый раз открыл программу по работе со звуком в начале семестра.

«Я занимаюсь саунд-дизайном всего полгода, и вот мое портфолио с готовыми кейсами», — с этих слов часто началась презентация студенческого шоурила. При этом, по мнению экспертов, уже после 9 месяцев обучения уровень представленных работ не уступает уровню коммерческого продакшене.

Первыми были представлены работы направления саунд-дизайн в аудиовизуальных медиа. Куратор направления – основатель Института звукового дизайна, эксперт дизайна звука и композитор Василий Филатов. Обучение на данном направление было посвящено созданию звука для рекламы, кино и анимации.

Следующее направление, представленное на портфолио-ревью: геймаудио и интерактивный звук, звук для компьютерных и мобильных игр. Курируют направление ведущий разработчик SoundDesigner.PRO Алесандр Дмитриев и аудио-директор компании Playrix Владимир Герасимов.

Кураторы направления интерактивный звук и геймаудио Александр Дмитриев и Владимир Герасимов. Портфолио-ревью Института звукового дизайна 2022

За геймаудио-дизайнерами работы представили музыкальные продюсеры. Куратор направления музыкальный продакшна – продюсер и композитор Илья Цветков. В программу обучения вошли все этапы создания аудио треков и их выпуска на музыкальных лейблах.

В завершении основной части мероприятия свои работы презентовали студенты направления музыка для аудиовизуальных медиа под кураторством Михаила Афанасьева, композитора, музыкального супервайзера, обладателя престижной премии Clio Award и основателя первой в России библиотеки трейлерной музыки «Imagine Music».

Основатель Института звукового дизайна Василий Филатов и куратор направления музыки в аудиовизуальных медиа Михаил Афанасьев. Портфолио-ревью Института звукового дизайна 2022.

Институт звукового дизайна предложил свой формат профессиональной коммуникации: презентация сменилась нетворкингом и авторскими диджей-сетами, а само портфолио-ревью затянулось до глубокой ночи.

На мероприятии присутствовали партнеры Института: представители Высшей школы экономики, Школы-студии «ШАР», Высшей школы кино АРКА, Школы кино и телевидения «Индустрия», Высших курсы сценаристов и режиссеров, Академии Н. С. Михалкова, Mobile skill school. Среди гостей портфолио-ревью – музыкальный сервис «Звук», Mail.ru, агентство DUGA и SSSR Labs.

Выпускники Института звукового дизайна. Портфолио-ревью Института звукового дизайна 2022

Фото – Ирина РУЛЕВА

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