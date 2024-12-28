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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноСкетчком «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец выходит на...

Скетчком «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец выходит на ТВ

editor
By editor
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демис-и-марина
Фото © пресс-служба ТНТ

В новом скетчкоме «Демис и Марина». Главными звездами сериала станут Демис Карибидис и Марина Кравец. Не секрет, что популярные комики знакомы много лет, а их дуэт давно полюбился поклонникам Comedy Club. Теперь у юмористов появится собственный проект с их участием.

Демис Карибидис, автор и продюсер:

«Уверен, что народ по достоинству оценит наш сериал, так как в нем есть именно то, что зритель любит видеть в нашем исполнении, но уже на другом уровне. В нашем скетчкоме юмор непрямой и не в лоб, в некоторых моментах придется даже подумать. Я считаю, что всё, что прекрасно художественно, имеет долю подлинности – это и про наш сериал в том числе. И я уверен, что этот проект ждет успех, поскольку в нем прослеживается наш актерский рост».

Марина Кравец, актриса:

«Проект «Демис и Марина» априори встает в перечень моих любимых! С Демисом мы создали на сцене Comedy Club множество образов, сыграли огромное количество миниатюр, которые успели полюбить зрители, что для нас очень ценно. Кроме того, мы просто давно дружим, общаемся семьями, наши дети любят играть вместе. Когда работа и жизнь сочетаются так органично — это большое счастье! Собственно, это же отражено и в нашем сериале, который, надеюсь, люди посмотрят с большим удовольствием на канале ТНТ! Отдельная благодарность всем, кто создавал этот скетчком и, конечно, нашему «рулевому» — режиссеру Саше Абдуллаеву! Всем приятного просмотра и отличного настроения!».

Саша Абдуллаев, режиссер:

«Уникальность проекта «Демис и Марина» заложена в его названии, потому что этот продукт основан на двух конкретных личностях, отпечаток которых очень осязаем в сериале. Демис и Марина участвовали и в написании сценария, и на съемках, и во время постпродакшена принимают активное участие. У проекта очень классная, добрая, и светлая интонация. В сериале снялись реальные семьи Демиса и Марины: муж и ребенок Марины, а также супруга и дети Демиса. Благодаря этому на съемках сложилась домашняя атмосфера, которая, безусловно, ощущается в итоговом продукте. Если в музей телевизионных мер и весов нужно поставить какой-то эталон безопасного смотрения, то, наверное, это будет наш скетчком. Мы очень верим в то, что сериал станет небольшим праздником, который будет собирать весь семейный круг перед телевизором».

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