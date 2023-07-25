«Склифосовский» – в Москве завершены съёмки новых серий

В Москве завершены съёмки новых серий сериала «Склифосовский» – флагманского проекта телеканала «Россия». В главных ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Роман Мадянов, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Мария Рыщенкова, Владимир Довжик, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Ирина Основина, Екатерина Травова, Евгения Лютая, Глеб Подгородинский, Дмитрий Ульянов, Марианна Васильева, Алексей Тахаров, Гавриил Федотов и другие актеры. Режиссёр – Юлия Краснова.

В 11-м сезоне многосерийного фильма о буднях врачей главного НИИ скорой помощи перемены подстерегают героев и телезрителей буквально на каждом шагу. В коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остаётся главным магнитом для чрезвычайных происшествий, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова). Новый главврач Полонский в исполнении Романа Мадянова наводит свои порядки и инициирует кадровые перестановки в Склифе. Старшей медсестре и болтушке Фаине (Ирина Основина) они точно не понравятся, да и её коллеге Ирине Фёдоровне (Нина Усатова) лучше быть настороже. Дипломатичная завотделением Павлова (Елена Яковлева) пытается наладить контакт с новым руководством, а вот Кривицкий (Андрей Ильин), наоборот, удивляет своим странным поведением…

Финальный съёмочный день 11-го сезона стал настоящим испытанием для всей группы «Склифосовского». Директор картины Сабина Парунакян: «Это была очень долгая смена на закрытом полигоне, а по сценарию – «жуткая авария с пострадавшими». Огромная пробка из игровых автомобилей – 13 легковушек, фура с наглухо врезавшейся в неё машиной, коневозка, автомобиль для транспортировки плазмы… Пиротехники создавали густой туман, но и погода ничуть не отставала: весь день шёл проливной дождь, и приходилось работать почти в темноте. В кадре врачи Склифа, как всегда, спешили на помощь, бросив личные дела. А мы в это время создавали артистам на площадке надёжный тыл: чтобы избежать реальных неприятностей, были приняты беспрецедентные меры предосторожности».

Премьера 11-го сезона сериала «Склифосовский» состоится в эфире телеканала «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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