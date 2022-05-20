«Тайная жизнь» Терренса Малика вновь в прокате

26 мая 2022 года компания «Белые ночи» выпустит в повторный прокат фильм «Тайная жизнь» режиссера Терренса Малика. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в 2019 году и была отмечена Призом экуменического жюри. Впервые лента вышла в российский прокат 19 марта 2020 года.

Основанная на реальных событиях, «Тайная жизнь» – это история символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, который отказался сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой смертной казни, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

Выросший в маленькой деревушке, Франц Егерштеттер (Аугуст Диль) изо дня в день работает на своем участке земли. Он женат на Фани (Валери Пахнер), они оба являются важными членами сплоченной сельской общины. Супруги живут простой жизнью, воспитывают трех дочерей. Приходят новости о начале войны, Франца призывают на службу, и он на несколько месяцев уезжает от любимой жены и детей. В конце концов, когда Франция сдается, и кажется, что война может скоро закончиться, его отправляют домой. Но война продолжается, и Егерштеттер, как и все остальные здоровые мужчины в деревне, призывается на войну. Первое требование — присягнуть на верность Адольфу Гитлеру и Третьему Рейху. Несмотря на просьбы общины, Франц отказывается выполнить приказ. Борясь с осознанием того, что его решение приведет к аресту и даже смерти, Егерштеттер находит силу в любви и поддержке Фани. Его сажают в тюрьму, и он долгие месяцы ждет суда. В тюрьме он пишет письма любимой, супруги обмениваются словами поддержки, ведь жена и дочери Франца становятся жертвами растущей враждебности из-за решения Егерштеттера не воевать.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.