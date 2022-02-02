Сквозь огонь и воду. Историю безумной любви представили в новом клипе Зары

Певица Зара представляет клип на песню «Безумная». История большой и страстной любви, рассказанная поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Дарьей Кузнецовой, стала основой короткометражного кино про конец света. Метафору поймут все влюбленные.

По сюжету молодой человек оказывается перед лицом настоящего апокалипсиса: вокруг него горят предметы искусства, деньги и даже новости. Однако для него всё это не имеет никакого значения, если перестанет пылать сердце любимой девушки. Её играет сама Зара и эта роль для нее особенная.

– Вас ждет невероятно красивая история любви в этом видео на песню, которой я болею больше года! Стихи моего любимого поэта Михаила Гуцериева, а музыка моей подруги — Дарьи Кузнецовой. Мне кажется, наш режиссер Евгений Тимохин придумал очень точный сюжет, потому что он про каждого из нас: есть единственная вещь, которую при пожаре не стоит тушить, это влюбленное пылающее сердце! – говорит Зара.

У режиссера Евгения Тимохина давно была идея такого мини-кино, и песня «Безумная» стала для него идеальной основой:

Это история про апокалипсис, история мужчины, чей мир рушится только потому что сердце его женщины гаснет, она теряет чувство. Когда мы испытываем такие переживания, для нас все остальное становится неважным. Новости, ценности, деньги, машины — все теряет смысл, когда речь идет о чувствах.

Режиссер отметил, что съемки были очень непростыми: в холодное время года участникам приходилось бегать под дождем, а такого никому не пожелаешь. И Зара героически справилась с этой задачей.

Смотрите клип на песню «Безумная» в исполнении Зары на музыкальных телеканалах и на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA. Трек «Безумная» доступен на всех стриминговых площадках.

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