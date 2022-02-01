Певица Дэя выпустила новую песню о любви — «Между мной и тобой»

Первый в этом году трек певицы Дэи появился на всех ведущих музыкальных площадках. Композиция «Между мной и тобой» — проникновенное, драматичное переживание «осени любви», остывающих чувств, расставания когда-то близких друг другу людей.

«Песню написала талантливая одесситка Елена Безикович, — говорит Дэя. — Это удивительный автор! Образные строки её стихов и яркая эмоциональная музыка не могут никого оставить равнодушными. Но исполнение созданных ею произведений – это всегда сложный поиск – поиск особого звучания голоса, передающего всю палитру настроения, все его сложные оттенки, ведь, несмотря на драматичность её песен, в них всегда остаётся надежда. «Между мной и тобой» – именно такая песня. Любовь – яркий костёр, в котором горят наши сердца. Но, порой он просто прогорает бесследно, оставляя нас в леденящем холоде одиночества… И всё равно, любовь – именно то, ради чего стоит жить! Я с удовольствием представляю свою новую работу моим любимым слушателям».

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы.

Сегодня в творческом багаже певицы зрелищные клипы, яркие треки, многие из которых ещё ждут своего часа, ведущие места в топах музыкальных чартов, выступления на престижных музыкальных фестивалях, удачный опыт работы телеведущей и многое другое.

Официальный сайт: https://dea-singer.ru .

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