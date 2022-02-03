Новый клип группы MADFORS – честный разговор о принятии себя

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 «Дождь» — клип на сингл группы о проблеме вечной внутренней борьбы и поиске выхода из нее.   

Sam-и-Дмитрий-Сопов

Сюжет клипа строится на противостоянии человека и его душевных сомнений, отраженных в метафорическом образе «человека-тени». На протяжении ролика главная героиня пытается заглушить этот внутренний голос, избегая «тень». Душевный покой приходит только после того, как героиня попадает под дождь. Дождь в клипе — третий участник конфликта. Он пробуждает разум героини, и на время её внутренние переживания уходят.   

«В моменты бытовой медитации, когда мы занимаемся рутиной самокопания, мы можем встретиться с нашими глубинными сомнениями и не только прочувствовать, а почти увидеть их, они чёрной тенью мечутся внутри и, кажется, почти проникают в нашу реальность.Они ищут внутри нас триггеры-ключи, которые помогут им обмануть нас и позволить им вырваться, материализоваться. Но нам никогда не победить в этой битве, и мы оставим внутри наши тени, так как без них нет нас», — комментирует Sam.   

Sam, солистка группы, рассказывает о ключевой идее релиза: «Я всё время переживала эмоции в себе с мыслью: «Так плохо только мне, а если расскажу кому-нибудь, то будет плохо нам обоим». Недавним открытием стало то, что молчание — не выход: когда плохо вам, плохо и вашим близким. Не стоит молчать, делитесь!»  .

MADFORS — российская группа, исполняющая альтернативный рок. Проект был создан Аней Потемкиной, Sam, в 2021 году, в нём принимают участие Александр Аверьянов, экс-барабанщик «Ночных Cнайперов», и Егор Аверьянов, гитарист Artik & Asti.   Ранее группа выпустила три релиза: «Мама, я падаю вниз», «Курс на Эльбрус» и «Порой». Клип на первый трек собрал более миллиона просмотров на Youtube и во «ВКонтакте», а второй — попал в подборку Spotify «Новинки русского рока». В поддержку сингла «Порой» группа создала серию граффити в разных городах России и муд-ролик о процессе её создания.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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