Смешарики расскажут о культуре и традициях народов России

Группа Компаний «Рики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запускает новый цикл образовательных серий со Смешариками – «Азбука дружбы народов». Объявление 2022-го года – Годом культурного наследия народов России, стало импульсом к созданию данных обучающих эпизодов. За несколько минут экранного времени Смешарики расскажут о самобытных традициях, обычаях и культуре народов нашей страны.

В качестве консультанта в создании серий принимала участие кандидат культурологии, историк, этнограф, заслуженный работник культуры РФ – Ольга Анатольевна Ботякова.

«Разговаривать с детьми нужно на их языке. В данном случае, через мультфильмы авторы проекта погружают самых маленьких зрителей в культурное многообразие народов России, проживающих на территории нашей большой страны. Важно, что с такими необходимыми для воспитания молодого поколения темами наших детей будут знакомить их любимые герои, «Смешарики» — очень популярный мультипликационный сериал, новые серии которого ждут дети во всех регионах. За такими проектами стоит большая работа творческой команды: помимо сценаристов, режиссёров, мультипликаторов, дизайнеров и других специалистов, вовлечённых в процесс создания эпизодов, авторы привлекли консультантов по культурологии и этнографии. Родители могут быть уверены в корректности образовательного контента, созданного для их детей. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в первом конкурсе, завершившимся осенью 2021 года. С нетерпением ждём выхода всех серий», — прокомментировал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Нам кажется, что уже с раннего детства можно говорить с ребенком на более широкие темы. Например, такие как: культура, традиции, история не только родного края, но и всей нашей страны в целом. Читать сказки, узнавать обычаи. Всё это формирует культурный код поколения, обогащает не только интеллектуально, но и эмоционально. “Азбука дружбы народов” — это как раз именно такой разговор, но языком анимации. “Смешарики”, в свойственной им стилистике, расскажут о разных регионах и народностях, расширяя кругозор юных зрителей, но при этом, не делая никаких выводов, оставляя в финале многоточие. Тем самым пробуждая интерес узнавать уже самостоятельно еще больше нового и интересного», — прокомментировала Татьяна Павлова, продюсер проекта «Смешарики».

Серия «Азбука дружбы народов», состоящая из 7 эпизодов, расскажет о культуре и традициях северных народов ханты и манси, бурятах, татарах, башкирах, якутах и жителях Забайкалья. Зрители узнают, что такое сурхарбан и как танцуют ёхор, кто катается на нартах и когда отмечают Вурна Хатл, почему татары любят татлы и баурсак и многое другое.

Первые две серии «Азбуки дружбы народов» появятся на официальном Youtube-канале проекта «Смешарики» и социальных сетях проекта с 14 июня 2022 года.

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