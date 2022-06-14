Beat Film Festival 2022 представляет программу Фестивального центра

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет с 19 июня по 3 июля, совместно с генеральным партнером фестиваля, банком для предпринимателей и предприятий Точка, откроет Фестивальный центр в культурном центре «Поле». Фестивальный центр станет местом поддержки и площадкой для диалога зрителей, друзей и единомышленников Beat Film Festival, точкой поиска знаний, навыков и стратегий, которые помогут не потерять себя в новой реальности. В программе — 10 насыщенных дней, объединивших больше 20 кинопоказов и 22 приуроченных к ним события.

В прошлом году Beat Film Festival вместе с банком Точка впервые открыл собственный Фестивальный центр — место силы сообщества фестиваля. Фестивальный центр 2022 станет больше во всех смыслах: это будет полноценный дом Beat Film Festival, который займет все пространство нового независимого культурного центра «Поле», обзаведется просторным кинозалом и камерным лекторием со скейт-рампой и — самое важное — создаст контекст вокруг показов фильмов программы с учётом основных задач фестиваля этого года: поддержки и рефлексии.

В этом году команда фестиваля поворачивается спиной к экрану — главным становится то, что происходит со зрителем. В медиа, соцсетях и у нас в голове звучит множество острых вопросов: как не потерять почву под ногами и веру в свое дело, сохранить ясность ума и не замкнуться в одиночестве. Программа Фестивального центра предлагает вместе искать ответы на них и учиться тому, что помогает справляться с действительностью, — ведь мы все в одной лодке.

Каждый день работы центра будет посвящен своей теме, заданной кинопоказами.

День открытия фестиваля, 19 июня — это «День в одной лодке» о собственном деле и единомышленниках. Герои культурных проектов Москвы, среди которых руководитель Дома творчества Переделкино Дарья Беглова, директор Центра Вознесенского Ольга Варцева и соосновательница Beat Film Festival Алена Бочарова, расскажут о том, что сейчас помогает им видеть смысл в своей работе и не опускать руки. А показ фильма «Рейв в Иране» о диджеях в крайне консервативной стране, которые горят своей мечтой вопреки всему, продолжится беседой о современной иранской культуре и повседневности с киноведом Екатериной Долининой.

25 июня — «День конца света» о том, как найти опору, когда кажется, что апокалипсис подступает. Поучимся у проекта «ПОМОЩЬ» — первого в мире мобильного приложения адресной и прозрачной помощи пожилым людям, как использовать свои возможности и креативную энергию для поддержки тех, кто в этом нуждается: посмотрим новый фильм о деятельности команды и послушаем дискуссию об NFT как инструменте благотворительности с участием режиссеров ленты братьев Синициных и ее героев, актера и основателя проекта Никиты Кукушкина и медиа-художника Brickspacer. После просмотра фильма «Первые и последние люди» о конце цивилизации зрители смогут исследовать свои эмоции с гештальт-психологом и комьюнити-директором сервиса «Ясно» Екатериной Артеменко и попробовать найти внутренний фокус и контакт с собственным телом на телесных практиках от Gogol School.

«День новой эстетики» (26 июня) будет посвящен самовыражению и моде как языку, на котором можно говорить о своих ценностях. Просмотр байопика о изобретательнице мини-юбки Мэри Куант, который входит в составленную с банком Точка подборку фильмов «Против течения», станет поводом для встречи с создателями успешных российских брендов. Вместе с редакционным директором издания о моде, искусстве и современной культуре The Blueprint Александром Перепелкиным они обсудят моду как индикатор настроений в обществе, проблемы и перспективы индустрии. После фильма о певице Чарли ХСХ разберем ее стиль и поговорим о том, как одежда может выражать наши идеи и позиции, в рамках совместной дискуссии с The Blueprint. А показ ленты «Skate Kitchen» о нью-йоркской девичьей скейт-тусовке продолжится дискуссией с основательницами женских комьюнити: побеседуем о том, как горизонтальные сообщества создают сеть поддержки и пространство свободы.

30 июня после фильма «Мы были «Детками»» на открытой записи подкаста КИНОТВ о тинейджерах в кино поговорят режиссер Александр Хант, кинокритик Егор Москвитин, актриса Варвара Шмыкова и сооснователь Beat Film Festival Кирилл Сорокин. В последний уикенд будем смотреть фильм о Кубрике из совместной с банком Точка подборки «Против течения» — к сеансу 2 июля приурочена дискуссия об амбициях и ответственности в профессии режиссера, на которую приглашены режиссер картин «Лед» и «Майор Гром: Чумной доктор» Олег Трофим и продюсер первого российского сериала по заказу Netflix «Анна К» Сергей Корнихин. А 3 июля на совместной дискуссии с Кинопоиском киновед Всеволод Коршунов и культуролог Оксана Мороз побеседуют о добре, зле и насилии в фильмах Кубриках.

В эти и остальные даты в Фестивальном центре также запланировано множество других событий и активностей, которые могут составить зрительский маршрут на целый день: посмотреть кино, переместиться в лекторий и снова прийти на сеанс, пообщаться с друзьями в бистро или баре, познакомиться с единомышленниками и купить мерч Beat.

Кроме того, в этом году Beat Film Festival впервые занимается благотворительностью и сотрудничает с проектом «ПОМОЩЬ». В Фестивальном центре пройдут два благотворительных события с участием амбассадоров «ПОМОЩИ», вся выручка от которых будет переведена проекту. В «ПОМОЩЬ» также будут перечислены 10% выручки от всех показов Beat Film Festival в кинотеатре «Каро Октябрь».

Узнать больше о программе можно на сайте Beat Film Festival: www.beatfilmfestival.ru.

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