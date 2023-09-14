«Смешарики снимают кино» – боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл в новом кинопроекте Смешариков

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Хотите заглянуть на съёмочную площадку и увидеть, как создают киношедевры? Тогда поспешите – съёмочная группа Смешариков уже ждёт вас.

Камера, мотор… Начали!

12 октября 2023 года ГК «Рики» и дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входящий в состав холдинга Национальная Медиа Группа) выпускают в российский прокат киноальманах о жителях Ромашковой долины, приуроченный к 20-летию анимационного проекта «Смешарики».

Это сборник, состоящий из четырех короткометражных фильмов. Каждый сюжет представлен в уникальном жанре и содержит отсылки к шедеврам мирового кинематографа.

В списке создателей заявлены как те, кто много лет работает на проекте и являются настоящими хранителями ДНК «Смешариков» - Сергей Васильев (художественный руководитель проекта), Джангир Сулейманов (руководитель сценарной группы), Светлана Мардаголимова (эпизод «Быдыдыщ и труляля»), Дмитрий Яковенко (эпизод «Героические хроники героев»), актёр, драматург и голос Бараша – Вадим Бочанов и сценарист Алексей Лебедев (эпизод «Главный герой»), Денис Чернов (эпизод «Звездная принцесса»), а также поклонников проекта ждёт настоящий сюрприз - популярный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступил автором идеи и сценаристом эпизода «Звездная принцесса».

«За 20 лет наши герои выросли и стали настоящими мэтрами кинематографа. Теперь Смешарики сами снимают кино, экспериментируя со стилями и жанрами. И это непременно стоит смотреть на большом экране. Гарантирую, интересно будет абсолютно всем. Если взрослые найдут большое число отсылок к ставшим уже классикой сюжетам, то для детей это будет своего рода знакомство с волшебным миром кинематографа, наполненное эстетикой наших персонажей. Таких Смешариков ни вы, ни мы еще не видели. Уверяю, это только начало их истории», - прокомментировала премьеру Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

Киноальманах «Смешарики снимают кино» - это необычное авторское прочтение с элементами ироничных экивоков и жанровой эстетики. Боевик, мюзикл, немое кино, фэнтези и фантастика – лишь верхушка «смыслового айсберга». Зрителю потребуется время, чтобы методично, по слоям распаковывать сюжетную линию, внимательно следить за деталями: от одежды героев, их обращениями друг с другом до элементов обстановки и эстетики кадра.

Отдельное место здесь занимает музыка. Бессменные композиторы проекта – Марина Ланда и Сергей Васильев для каждого эпизода воссоздали волшебные партитуры, используя различные музыкальные приёмы, чтобы зритель был окутан сюжетом не только визуально, но и с точки зрения аудиального восприятия. Здесь композиции – неотъемлемая часть драматургии и важное дополнение к сюжету. Только собрав все эти детали воедино, зрителю в полной мере раскроется замысел создателей.

«Смешарики, сами уже кинолегенды. Поэтому нам показалось интересным погрузить их в глубь кинопроизводства, так сказать, дать им возможность побыть “в шкуре” творцов . А по пути, как уже не раз бывало у нас в сериале, поиграть с разными жанрами , штампами и цитатами из любимого мира кино», - отметил Сергей Васильев, художественный руководитель и композитор проекта «Смешарики».

Финальный кадр – занавес, зрители затаили дыхание, и бурный шквал аплодисментов. Это очередная глава, которую переворачивают Смешарики, а впереди чистый лист и новые приключения.

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