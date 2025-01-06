Снег и лёд

В этом зимнем сезоне столица стала еще прекраснее и ярче с интерактивными ледовыми инсталляциями от международного технического продакшн LYM и команды LYM ART, созданные в партнерстве с INTERSTELLAR PRODUCTION. Беззаботные прогулки в январские праздники дополнят уникальные арт-объекты, которые сочетают в себе технологические инновации и креативное выражение искусства кинематографа, музыки и медитативного арта.

Интерактивная светящаяся звезда в парке на Ходынском поле

Первая остановка — «Интерактивная звезда» в парке на Ходынском поле, созданная вместе с медиахудожницей, автором и креативным директором LYM ART Надин Захаровой. Эта уникальная инсталляция превращает пешеходный мост в пространство, где свет и звук реагируют на движения посетителей. Проходя под аркой звезды, гости активируют магические эффекты, и мост загорается ярким сиянием, меняя цвета от золотого до холодного голубого. Звуки природы наполняют пространство, создавая гармонию и атмосферу праздника, особенно в вечернее время.

Ледяная симфония в парке имени Баумана

Продолжая путешествие, загляните в парк имени Баумана: здесь можно стать дирижерами света и звука в рамках инсталляции «Ледяная симфония». Нажатиями специальных клавиш каждый желающий может активировать музыкальные инструменты, объединяя их в гармоничную мелодию. Эта инсталляция превращает классическую музыку в живое произведение искусства, где хрупкость льда, звучание живых инструментов и волшебные световые эффекты создают незабываемую атмосферу зимнего вечера. Световые эффекты динамично следуют за ритмом музыки, наполняя пространство ощущением веселья и магии.

Ледяная кинолента в Новопушкинском сквере

Завершает волшебное путешествие «Ледяная кинолента» в Новопушкинском сквере. Здесь вы пройдете по коридору времени, где сцены из культовых фильмов оживают на прозрачных ледяных стенах. Инсталляция предлагает поэтическое путешествие, в котором российский кинематограф обретает новую жизнь в хрустальной чистоте льда. Шесть величественных ледяных стен превращаются в галерею памяти, отражая застывшие кадры из великих фильмов. Встроенные экраны демонстрируют постеры, оживленные нейросетями, позволяя зрителям вновь ощутить атмосферу создания шедевров кино. QR-коды, размещенные на инсталляции, открывают доступ к скрытым сокровищам — историям о создании фильмов и закулисным фактам, предлагая всем желающим углубиться в магию российского кино.