Зимние локации для фотосессии на ВДНХ

Дни зимних каникул — прекрасное время для того, чтоб пополнить фотоархив. За новогодними снимками можно отправиться на Главную выставку страны. Самые лучшие можно сделать во время катания на катке, а также на заснеженной территории Выставки: на Центральной аллее, в Зеленом лабиринте, на экотропе и в других локациях.

Новогодние праздники — лучшее время для того, чтобы гулять и фотографироваться, а ВДНХ с ее роскошным новогодним убранством — лучшее место для этого. Представляем подборку мест для самых удачных зимних фотосессий.

Сверкающая Выставка

Территорию Главной выставки страны традиционно украшают к зимнему сезону, а в этом году праздничный декор впечатляет особенно. Перед аркой Главного входа установили огромный шар, отделанный золотым кружевом и похожий на гигантскую елочную игрушку. Внутри конструкции установлены скамейки. На Центральной аллее появились семь сверкающих ворот высотой 7 метров, огромная светящаяся арка возле павильона № 1 «Центральный» (высота ее составляет более 18 метров), а также новогодние ели, шары и праздничная иллюминация.

В Северном и Южном розариях «выросли» трехметровые волшебные одуванчики, а исторические фонари уличного освещения ВДНХ превратились в светящиеся бокалы. Всего на территории Выставки и парка «Останкино» установлено около 300 тематических конструкций. Сфотографироваться на фоне этой красоты нужно обязательно, пока не кончилась зима.

Дорога в лесную зимнюю сказку

В сентябре исполнилось 5 лет, как на ВДНХ в Шереметьевской дубраве, в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая», появилась экотропа. Это место — одно из немногих на территории Выставки, где можно погрузиться атмосферу торжественной русской зимы, зарядиться энергией и сделать очень красивые фото.

Высота конструкции доходит до 6,5 метра, общая длина — около 500 метров. Поднявшись на уровень крон деревьев, можно увидеть во всей красе заснеженную дубраву. Средний возраст деревьев превышает 150 лет, встречаются и 200-летние экземпляры. Оказавшись здесь, человек попадает в самый центр дикой природы, не беспокоя при этом животных в их естественной среде обитания. На территории Ландшафтного парка и парка «Останкино» обитает более 70 видов птиц. Большинство из них занесены в Красные книги Москвы и России. Зимой в кронах дубов можно легко разглядеть белок, которых не боятся людей и с удовольствием «позируют». А прогуливаясь в сумерках, если повезет, можно сфотографировать бесшумный полет совы.

Экотропа открыта для посещения круглосуточно и в любое время года, вход свободный. Вечером на всей продолжительности маршрута включается нарядная подсветка. Конструкция ограждена сплошными перилами, в основании — доски с противоскользящим покрытием, что обеспечит безопасность прогулки для всех, включая маленьких посетителей.

За надежными «стенами» деревьев

Зеленый лабиринт находится в зоне парка ВДНХ «Природа развлечений», он создан в 2018 году. Автором проекта является архитектор Мишель Пена, создатель общей концепции парка ВДНХ. Все пространство лабиринта поделено на 16 секций («комнат»), в центре которых высажены крупные растения. Например, клен гиннала, слива растопыренная, боярышник сливолистный. «Стены» образуют деревья разных пород.

Главная особенность ландшафтного пространства в том, что определенные растения создают зоны, посвященные четырем человеческим эмоциям: любви, восхищению, страху и успокоению. Например, умиротворение и душевный покой дарят запах туи и мягкость хвои. Ощущение любви и радости летом дает аромат липы, а восхищения и удивления — яблоня. Зимой, когда на ветвях деревьев не листья, а снег, весь спектр чувств испытать не получится. Зато в одной из отдельных «комнат» лабиринта в одиночку или вдвоем можно присесть скамейку ― есть из пакета горячие пончики, дышать свежим воздухом, наслаждаться тишиной и фотографироваться. Чем не повод, чтобы прийти на ВДНХ в новогодние праздники?

Кататься и фотографировать

Еще одно место, где можно сделать волшебные новогодние фотографии, — каток ВДНХ. Это самый большой каток Москвы в зимнем сезоне 2024/25. Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Каток может вместить почти пять тысяч человек одновременно. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Для комфорта посетителей предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками, детская зона и многое другое. Новинка 2024 года — открытые трибуны для зрителей недалеко от фонтана «Дружба народов». С них все желающие смогут смотреть ледовые шоу и, конечно, делать атмосферные фото. Вход на трибуны свободный.