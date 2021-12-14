«Снежная королева» – новый мюзикл Театра МОСТ для детей и взрослых!

Заветная мечта любого ребёнка – попасть в чудесную сказку с говорящими животными и невероятными приключениями, где под каждым пушистым сугробом спрятаны удивительные тайны, открыть которые способны только добрые и чистые сердца! Одна из таких волшебных историй – «Снежная королева» – новый мюзикл Театра МОСТ по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена.
В вихре зимней музыкальной фантазии зажигательно поют и танцуют: снеговики, Ворон, олень Артём Снежный и, конечно, легендарные герои – Кай, Герда, а ещё та, кто пытается разрушить дружбу храброй девочки и заколдованного мальчика, – холодная красавица королевских кровей.
Финал любимого произведения станет большим сюрпризом для всех – колдовские чары падут и случится… двойной хэппи-энд! Ведь эта история – добрая сказка, в ней шанс на счастье будет дан даже тем, кто ещё не знал, что «сердце тает, если рядом друг, даже если заметает вьюга всё вокруг».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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