САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: в «Таком театре» состоится премьера спектакля «Хуманитас Инжиниринг»

18-19 декабря в «Таком театре» на площадке «Скороход» в Санкт-Петербурге состоятся премьерные показы «Хуманитас Инжиниринг». Поставленный Таней Вайнштейн по пьесе Марии Зелинской спектакль является синтезом драмы и современной хореографии и поднимает вопрос одиночества в эпоху технологий. Футуристичный визуальный стиль постановки был разработан студентами Skillbox при кураторстве Сергея Гурова.

«Хуманитас Инжиниринг» — это пьеса об одиночестве и попытках человека повлиять на такие аспекты жизни, как любовь, выбор, предназначение и счастье с помощью технологий. Ее сюжет разворачивается в инновационной компании по разработке персональных роботов, к услугам которой в поисках романтических отношений прибегает главная героиня в исполнении Юлии Гришаевой. Пьеса расскажет о трех днях необычного любовного эксперимента по выстраиванию отношений с идеальным мужчиной-роботом в исполнении Артура Федынко. Смелая постановка переосмысляет известную фразу «Будьте проще — и люди к вам потянутся», воспевая сложность человеческих взаимоотношений.

«Такой театр» — это независимый театр в Санкт-Петербурге без постоянной труппы. Каждый спектакль — это отдельный состав артистов и художников. Режиссерское кресло заняла постановщик и хореограф Таня Вайнштейн, за плечами которой более 40 спектаклей в России, Европе, Азии и США. Для создания «Хуманитас Инжиниринг» театр обратился к образовательной платформе Skillbox. Команда платформы провела открытый конкурс среди студентов направления «Дизайн» на разработку графического языка и анимации. Так сформировалась большая творческая группа авторов из разных уголков страны: Ольга Серова, Ксения Бутакова и Альберт Саттаров из Санкт-Петербурга, Диана Минеева и Екатерина Бреславец из Москвы, Павел Каменев из Таганрога и Надежда Ярв из Красноярского края. Предметы интерьера для постановки были предоставлены Eburet, питерской студией по производству мебели из вторичного сырья.

Работа над визуальным языком продолжалась три месяца. Под руководством куратора Сергея Гурова команда создала макеты концепцию оформления сцены и зрительного зала, а также motion-графику для мультимедиа декораций. Для погружения в атмосферу пьесы студенты участвовали в читках сценария и находились в постоянном контакте с труппой и режиссером.

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