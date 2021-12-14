Как известно, мы живем в «будущем» наших родителей и строим будущее наших детей. Каким мы хотим его видеть? Так ли представляли наши предки город будущего? Какие идеи реализовывались, а какие нет и почему? Поразмышлять над главными утопиями градостроительных планов столицы, увидеть, как рос и развивался город благодаря идеям ярчайших личностей — «творцов» и помечтать о будущем предлагают в Музее Москвы.

Здесь — в год 30-летия Москомархитектуры и Год архитектуры и градостроительства в странах СНГ — открывается выставка, которая познакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами Москвы, покажет, как сейчас устроено взаимодействие между участниками градостроительного процесса, а также обозначит влияние эпохи и конкретных людей на облик и структуру города. Сочетая профессиональный язык и популярное изложение, экспозиция показывает развитие архитектуры и градостроительства Москвы. «Это выставка о том, как сложилась знакомая нам ткань города, как она могла бы измениться, если бы реализовались головокружительные фантазии градостроителей, как и чьими руками она меняется прямо сейчас и как мы, горожане, можем в этом участвовать. Составные части выставки формируют объемную картину проектирования будущего», — говорит куратор проекта Дмитрий Ликин.

Пространство выставки «проходит» через временной таймлайн прошлого, настоящего и будущего. Это уникальная возможность увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский Генплан. История генеральных планов развития Москвы представлена с помощью мультимедийной инсталляции, которая в доступной форме доносит основные концепции, лежавшие в основе сложных градостроительных документов. Своеобразный противовес — раздел «Утопии», представляющий самые смелые идеи преобразования Москвы, зачастую имевшие с реальностью мало общего: среди них Автомобильный тоннель под Красной площадью, конкурс на развитие Москвы 1932 года, в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый «Летающий город» Георгия Крутикова и многое другое.

Зрители также увидят цикл документальных короткометражных фильмов, сделанных специально для выставки креативной студией «История будущего» Михаила Зыгаря, посвященных развитию дорог, социальной и культурной инфраструктуры, зелени и парков, а также явлениям, которые влияли на развитие города (перенос столицы, обводнение, пожары, юбилеи, олимпиада-80 и др.).

Для экспозиции Музей Москвы предоставил более 200 объектов — архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX-XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов. Часть из них была использована в мультимедийных роликах, а часть представлена на экспозиции. На выставке можно увидеть серию открыток «Москва будущего» 1914 года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, Эммануила Евзерихина и других известных художников и корреспондентов, а также книги из собрания краеведа и историка Петра Васильевича Сытина.

Особое внимание зрителей привлекут сенсорные столы с интерактивными играми. Посетителям будет предложено построить свой идеальный город, подобрать подходящие объект на застроенный участок игрового поля, а также пройти тест на знание различных тем из области градостроительства и архитектуры.

«Москва: проектирование будущего» — визионерский проект, над которым трудилась команда профессионалов: Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный художник «Первого канала» Дмитрий Ликин, а также специалисты Москомархитектуры, Института Генплана Москвы, Музея Москвы, Центринформ и бюро Planet9.

«Если говорить об архитектуре, то я не верю ни в какой «большой стиль», которому мы должны следовать, — говорит Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Москва город очень эклектичный. С точки зрения истории каждый стиль современен, будь то белокаменные храмы или сталинский ампир. Каждый слой создавался лучшими представителями своего времени, и зачастую это были иностранные зодчие. Сегодня мы также не должны уклоняться от интернациональной повестки, от глобализации. Не надо бояться приглашать зарубежных архитекторов и проводить международные конкурсы, находиться в поиске новых форм и способов выражения. Сама идея выбрать один стиль и законсервировать в нем Москву является большой ошибкой. Модерн, авангард, классицизм, барокко — все они были релевантны своему времени. Важно чувствовать развитие, преемственность. Мы работаем в городе, который до нас строился очень долго, и после нас будет строиться очень долго. И наша задача — свою часть сделать максимально качественно. Тогда город будущего будет также прекрасен, как Москва, которую мы получили в наследство».

«Выставка дает ответ на вопрос: что такое город в современном понимании, — говорит директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук. — Для того, чтобы сегодня увидеть образ будущего города, необходимо задать себе вопрос: что такое современная Москва? Это город для москвичей? Город для машин? Город возможностей? В свое время Генплан 1935 года был инструкцией по воплощению в жизнь идеи идеального города с целью его превращения в столицу мирового пролетариата. И эта идея была вполне жизнеспособной благодаря плановой экономике. Сейчас ситуация другая. Россия не изолирована от остального мира и сильно зависит от глобальных трендов: меняется ситуация в мире — меняется ситуация в стране. Кроме того, включается еще один компонент — жители, горожане, ради которых и ведутся все работы по созданию комфортной городской среды. Сейчас главная ценность — это человеческий капитал».

В разделе экспозиции, посвященной «творцам» Москвы — можно будет познакомиться с людьми, которые создали облик современного города. «Они не просто заглянули в будущее Москвы, но и день за днем создавали его: планировали, проектировали, строили город своей мечты. Им оказалось под силу воплотить в жизнь самые смелые планы, придав хрупким образам правильные формы, — говорит Юлиана Княжевская, председатель Комитета по Архитектуре города Москвы. — Такими людьми в ХХ веке можно назвать главных архитекторов Москвы и руководителей архитектурно-градостроительных органов. Такими людьми в ХХ веке можно назвать главных архитекторов Москвы и руководителей архитектурно-градостроительных органов. Среди них — Владимир Семёнов и Сергей Чернышёв, разработчики документа своего времени — Генерального плана Москвы 1935 года. Дмитрий Чечулин — идеолог монументальных архитектурных произведений — знаменитых высоток, определивших облик послевоенной столицы. Александр Власов, благодаря которому в Москве появился «советский Колизей» — Лужники. Иосиф Ловейко, чье творчество ознаменовало начало массового жилищного строительства, под руководством и при участии которого были созданы многие жилые массивы. Михаил Посохин, руководивший разработкой «оттепельного» Генплана 1971 года. Глеб Макаревич и Леонид Вавакин, чья деятельность пришлась на слом эпох. Александр Кузьмин, руководитель авторского коллектива двух постсоветских планов Москвы 1999 и 2010 годов, а также автор и соавтор более 70 крупных московских проектов, в числе которых реставрация Старого Гостиного двора, восстановление Манежа, проект планировки парка Царицыно, комплекса административных зданий Москва-Сити».

«Выставка рассказывает про московское градостроительство во всех аспектах. Утопия — неотъемлемая часть проектирования и разговора о городе, — говорит директор Музея Москвы Анна Трапкова. — Архитекторам и градостроителям всегда было свойственно стремиться к идеальному и недостижимому городу. Однако в каждый период времени в основе образа города будущего лежали разные идеи. Выставка в Музее Москвы расскажет самой широкой аудитории о том, как менялись подходы к городу на протяжении последних ста лет, и покажет, как инновационные идеи с ходом времени воплощались в городской среде».

Выставка работает с 17 декабря 2021 по 14 мая 2022 года.

Дмитрий ЛИКИН, куратор выставки «Москва: Проектирование будущего»

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