СОЧИ: Российский фонд культуры провел дискуссию о роли культурной сферы в решении социальных проблем и развитии регионов

С 15 по 27 февраля 2023 года в Сочи проходит одно из самых ярких, захватывающих и значимых для культурной жизни страны событий — XVI Зимний международный фестиваль искусств, артистический директор — народный артист СССР Юрий Башмет. В первый день деловой программы Зимнего фестиваля искусств Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» провела дискуссию «Разнообразие культуры российских регионов и единое культурное пространство страны».

«Россия — страна с уникальной культурой, и уникальность ее связана с региональным многообразием. Культура и искусство оказывают прямое влияние на общественную жизнь каждого региона, вносят вклад в экономику, служат базой развития целого ряда других отраслей. Российский фонд культуры реализует проекты и инициативы, способствующие развитию как отдельных регионов, так и культурной сферы всей страны. Сегодня Фонд имеет отделения в 44 субъектах РФ, оказывает организационную, методическую и консультационную помощь регионам, поддерживает важные и перспективные для российской культуры начинания», — подчеркнула Елена Головнина, генеральный директор Российского фонда культуры.

Как именно развивается культура в различных регионах? Какие яркие проекты уже реализуются и что планируются? Как эти инициативы формируют единое культурное пространство страны? Эти и многие другие вопросы обсуждались в процессе дискуссии «Разнообразие культуры российских регионов и единое культурное пространство страны».

Участниками обсуждения стали Павел Волк, начальник Департамента по культуре Томской области, Галина Куликова, директор Ростовского областного музея краеведения, Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, Татьяна Тенсина, директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики, и Елена Хаткевич, директор ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» (Пермский край). Модератором дискуссии выступила Алёна Ясинская, руководитель отдела по работе с программой форума Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Обсуждение коснулось вопросов локальных повесток в сфере культуры и того, насколько возможно сформулировать проблематику общую для всех регионов, ведь в каждом из них повестка своя. В фокусе дискуссии оказались вопросы того, как культурная институция или крупное культурное мероприятие может менять городскую среду, а также важные аспекты взаимодействия с локальной аудиторией и изучения ее специфики. Спикеры представили направления своей деятельности и формы работы, существующие в регионах, на примере реализованных проектов, в том числе в сотрудничестве с Российским фондом культуры.

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