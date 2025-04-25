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«Сокровенная»: Нигатив записал специальный трек к выходу продолжения популярной мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут»

editor
By editor
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нигатив сокровенная сериал
Фото © пресс-служба ТНТ

Первый сезон проекта «Бедные смеются, богатые плачут» вышел на ТНТ в феврале 2024 года и сразу завоевал популярность и зрительскую любовь. По итогам 2024 года сериал вошел в топ-10 самых популярных сериалов, согласно Индексу Кинопоиск Pro (измеряет уровень интереса зрителей к сериалам в России, вне зависимости от того, где они вышли), а также получил приз зрительских симпатий Национальной премии «Большая цифра», которая отмечает лучшие телевизионные и цифровые проекты.

Одной из полюбившихся зрителями пар стал актерский дуэт Владимира Афанасьева (Нигатив), сыгравшего распорядителя особняка, и одной из горничных в исполнении Ксении Григорьевой. В новом сезоне эта линия получит свое развитие. По словам создателей, песня «Сокровенная» эмоционально усилит происходящее на экране, а с учетом того, что трек написан и исполнен самим Нигативом, еще в большей степени раскроет глубину любовных переживаний героев.

«Саундтрек – это всегда риск: одно дело, когда в фильме или сериале используется уже изданная композиция, а другое дело — написать все «с нуля». «Сокровенная» — тот самый случай, когда в песню, написанную под конкретную кино-задачу, удалось вложить настоящие и неподдельные эмоции. В такие моменты случается маленькое музыкальное чудо!», – говорит актер и музыкант Нигатив.

После того, как все серии нового сезона выйдут на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах, будет выпущен клип на песню «Сокровенная» с фрагментами из сериала – любовной линии героя Владимира Афанасьева (Нигатива) и Ксении Григорьевой. Она также приняла участие в съемках клипа, а его режиссером выступила Наталия Вагонова, один из режиссеров обоих сезонов мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут».

«Эта композиция – не просто саундтрек к линии отношений между героями. Ту метафизическую реальность, которую Вова Афанасьев отобразил в песне, нам очень захотелось визуализировать, и мы решили снять клип, в котором исполнителем будет не музыкант Нигатив, а его герой из сериала», – комментирует режиссер Наталия Вагонова.

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