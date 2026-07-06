«Солдаты Победы» из Красной Слободы: история трёх ветеранов в семейных документах

Великая Отечественная война оставила глубокий след в прошлом каждой советской семьи, и для горских евреев из Красной Слободы этот подвиг стал неотъемлемой частью национальной памяти. За сухими строчками архивных справок, фотоснимков и пожелтевших фронтовых писем, стоят реальные человеческие судьбы — истории мужества, любви, верности долгу и трагических потерь. Документы, бережно сохранённые в домах, квартирах и переданные на вечное хранение — остались от тех, кто вернулся или не вернулся домой, с полей сражений. В этом материале мы расскажем о биографиях ветеранов, чьи имена золотыми буквами вписаны в хронику участия горско — еврейского народа в войне с Германией. Срaзу скaжу, что сведений и информации о наших героях у меня — немного, ведь большой архив с документами этой дружной семьи был утрачен в середине 80-х годов. Но собрaлa в этой статье всё, что мне пока удалось найти.

Альберт Рафиевич Рафиев — популярный горско-еврейский художник, дизайнер, коллекционер и знаток ковроделия, посвятивший всю свою жизнь сохранению культуры горских евреев, известный нам по другим, ранним публикациям в СМИ. Он родился 1 февраля 1966 года в Красной Слободе, в многодетной семье Рафаэла Якубовича и Михаль (Гюли) Пинхасовны Рафиевых. Сегодня, маэстро успешно создаёт картины в технике масляной живописи, с зарисовками из жизни Красной Слободы и красочные ковры ручной работы, в орнаментах которых «зашифрованы» еврейская история, обычаи, традиции и праздники. Мой собеседник владеет огромной коллекцией этнографических редкостей и старинных кавказских ковров. Он являлся важной частью команды, проектировавшей и оформлявшей «Музей горских евреев» в Красной Слободе, лично подбирал очень многие экспонаты. Сегодня, тесно сотрудничает с Международным фондом «СТМЭГИ» и с «Общинным центром горских евреев (ОГЕ)» в Москве, участвует в создании календарей и иллюстрирует книги. Член Союза художников Азербайджана, Творческого союза художников России. В 2026 году о его жизни был снят документальный фильм «Традиции из глубины веков» (режиссёр Руфат Асадов). Работы Альберта часто называют «летописью горских евреев, рассказанной через разноцветные, аутентичные нити».

Незадолго до 9 мая и 26 ияра, он поделился со мной архивными документами своих близких и родных – отца Рaфaэла (Рафи) Якубовича Рафиевa, дяди (младшего брата своего папы) Натана Якубовича Якубовa, дяди своей матери Хагая Савиевичa Абрамова. Поговорим отдельно, о каждом из них.

Рaфaэл (Рафи) Якубович Рафиев — (1910 — 1980 гг.) — отец Альберта и ещё восьмерых детей, уроженец Красной Слободы, ветеран войны, похоронен в Красной Слободе. Сегодня, потомки этого отважного красноармейца живут по всему миру, стараясь кaк можно чаще встречаться. Рафи был призван на фронт из Красной Слободы и несколько лет честно служил санитаром при госпитале, пока ему позволяло здоровье. Из-за контузии в ногу в 1943-м году, полученной при эвакуации раненного бойца c поля боя, фронтовика комиссовали. О войне рассказывать не любил. В 1975-м году, Рaфaэл (Рафи) Якубович Рафиев получил юбилейную медаль, а сегодня — ценную семейную реликвию, под названием «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», официальный советский документ, подтверждающий награждение ветерана в честь 30-летия окончания войны, выпущенный указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года. Документ Рафиева — старшего заверен подписью военного комиссара Кубинского района Азербайджанской ССР и скреплен гербовой печатью. Надо отметить, что подобная медаль вручалась не только военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях, но и труженикам тыла. На правой стороне разворота видно изображение самой медали: на ней запечатлена скульптура «Родина-мать», на фоне праздничного салюта и даты «1945–1975».

С одного из переданных Альбертом фото тех лет, на нас смотрит скромный молодой человек, с пронзительным взглядом, в военной форме: «Это — мой дядя, Натан Якубович Якубов (1918 — 1993 г.р.), младший брат моего папы, уроженец Красной Слободы, тоже ветеран Великой Отечественной войны, чья судьба неразрывно связана с историей защиты Родины. Он был призван в ряды Крaсной армии в 1939-м году, прошёл Советско-финляндскую войну, дослужил до конца Великой Отечественной и, к счастью, вернулся живым — невидимым. Это всё, что о нём знаю. Его имя нередко упоминается в череде публикаций о воинах-евреях, выходцев с Кавказа. В этих документах оно стоит в одном ряду с другими представителями славной фамилии Якубовых из Красной Слободы, героически ушедшими на фронт в первые годы войны. Свято чту их память, ведь они защитили от врага нас всех!» — говорит мой собеседник.

Альберт Рафиев также поделился со мной документами дяди своей мамы, Хагая Савиевича Абрамова (1911 — 1943 г.г.), уроженца Красной Слободы, рядового, отца четверых детей, участникa Великой Отечественной войны, трагически пропавшего без вести в 1943-м году. Имя Хагая Савиевича было упомянуто в Книге Памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом, что свидетельствует о несомненном признании его вклада в великую Победу, оно также было внесено в «Открытое письмо всем горским евреям» и в другие мемориальные списки, созданные для сохранения памяти о представителях кавказской общины, погибших, пропавших без вести, в этот мрачный, беспросветный период.

Среди потёртых бумажных фронтовых раритетов, переданных талантливым художником, есть и копия личного письма Х.С. Абрамова на джуури, адресованное своим близким. Его оригинал находится в «Музее горских евреев» в Красной Слободе. Из-за физического состояния бумаги (разрывы на сгибах, выцветание) — некоторые связки слов утеряны, но основной смысл содержания — восстановить можно. Послание Хагая Савиевича с фронта датировано третьим ноября, 1941-го года. Автор пишет, что очень скучает и постоянно думает о родных, спрашивает, здоровы ли они. В его строчках звучат тревога о получении весточек, беспокойство, доходят ли его записи — до адресата, и почему от них так долго нет ответа?! В конце, красноармеец передаёт поклоны всей своей семье и соседям, надеясь на скорую встречу. Увы, ей так и не суждено было состояться.

Судьбы Рафаэла (Рафи) Якубовича Рафиева, Натана Якубовича Якубова, Хагая Савиевича Абрамова — это не только страницы богатой семейной хроники, но и отражение массового героизма горских евреев, которые, как и представители других народов СССР, встали на защиту своей земли. Их имена, сохранённые в Книгах Памяти и в мемориальных списках – наглядное свидетельство того, что их подвиг — не забыт. И фронтовые письма, документы, фотографии, даже с выцветшими от времени строками, доносят до нас живые отклики из прошлого, наполненные тревогой, любовью к близким, силой воли, мужеством и несгибаемой верой в победу.

Таким образом, биография членов одной семьи — органично вплетается в полотно большой истории страны, обогащая этот кладезь уникальными, личными, важнейшими для исследователей, деталями. Судьбы горских евреев из Красной Слободы в годы Великой Отечественной войны — мощная иллюстрация неразрывной связи между воинским подвигом, сохранением семейной памяти и национальной идентичностью.

Яна ЛЮБАРСКАЯ,

Фото из архива А.Р. РАФИЕВА.