Тур на космодром: когда мечта о космосе становится реальностью

14 июля произошло то, что раньше казалось фантастикой: обычные люди – не космонавты, не военные, не учёные – смогли за один день увидеть запуск пилотируемого корабля с Байконура. Роскосмос, проект AstroNight, Radio Monte Carlo и «Русская Медиагруппа» собрали первый однодневный тур на космодром, и, судя по всему, это новый уровень туризма впечатлений. Всё по-взрослому: прямой перелёт из Москвы, доступ к закрытым объектам, живой концерт легендарных «Землян» и главное – грохот стартующей ракеты в нескольких километрах.

Участниками стали не просто случайные туристы, а лидеры мнений, журналисты, предприниматели – те, кто формирует повестку. За один день они успели прикоснуться к истории: прошли тем же маршрутом, каким на Байконур прибывали Гагарин и Королёв, посетили знаковые площадки космодрома, пообщались с космонавтами и экспертами Роскосмоса. А кульминацией стал пуск «Союза МС-29», который ушёл к МКС с экипажем 75-й экспедиции – Петром Дубровым, Анной Кикиной и астронавтом NASA Анилом Меноном. Их миссия продлится 180 дней, в планах – больше 30 научных экспериментов.

Организаторы продумали всё до мелочей. Специально для гостей построили астрошатёр на 250 человек – с панорамным видом на стартовый комплекс, кейтерингом и живой музыкой в стиле Radio Monte Carlo. Оттуда, с одной из лучших точек, все и наблюдали пуск. А сразу после старта начался концерт группы «Земляне» – и, конечно, главный хит «Трава у дома» звучал так, что мурашки бежали по коже. За музыкальную часть отвечала «Русская Медиагруппа», и, как отметила замгендиректора Алла Володина, правильно подобранное сопровождение усиливает эмоции в разы – и уж точно запоминается на всю жизнь.

Руководители проекта говорят о том, что это только начало. Ксения Даниленко из Роскосмоса назвала тур шагом к новому стандарту туризма, где каждый становится частью большой истории. Основатель AstroNight Евгений Полховский признался: они хотели открыть космос для тех, кто раньше даже не думал о таком путешествии, и первый опыт показал – они на верном пути.

Тур организован с высочайшим уровнем комфорта: чартерные рейсы Москва – Байконур – Москва, меню от ресторана на борту, памятные подарки, включая эксклюзивное поло от бренда Monte Carlo. В аэропорту «Крайний» гостей встречали так, как когда-то встречали первых космонавтов. И это не просто красивая метафора – это действительно воссозданная атмосфера великой эпохи.

В планах – развивать формат как серию программ не только на Байконуре, но и на Восточном. С каждым запуском будет своя музыкальная программа, свой состав артистов, но неизменным останется одно: возможность увидеть космос вблизи и почувствовать себя причастным к чему-то грандиозному. Мечта, как говорит Полховский, становится ближе и реальнее. И судя по первому туру – это не просто слова.

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»