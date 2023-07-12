Солист группы Porto Moris Антон ПОПОВ: «Современные песни могут быть совершенно разного формата – и это очень хорошо, так как любой человек может найти музыку по своему вкусу»

Московская музыкальная группа Porto Moris дарит слушателям рок-н-ролльную энергетику. Причем репертуар группы построен так, что каждый может найти композицию по своему вкусу. А основной акцент в творчестве делается на смысловую нагрузку текста песен.



Мы поговорили с солистом группы Антоном Поповым о таком необычном музыкальном направлении, как ретро-софт-рок и его особенностях, трудностях в начале творческого пути, с которыми сталкиваются многие музыканты, и необходимости поднимать в песнях актуальные проблемы нашего общества. А еще о том, насколько современная Москва заряжает вдохновением творческих людей.

– Антон, насколько важную роль, по Вашему мнению, играет музыка в наше время? И какими все же должны быть современные песни?

– Музыка нужна всем: она вдохновляет, дарит неповторимые чувства, помогает как выплеснуть накопившиеся эмоции, так и зарядиться новой жизненной энергией. Несмотря на то, что великая сила музыки сопровождает человека всю его жизнь, роль музыки сильно зависит от возраста слушателя. Так, для школьников музыка является весомой частью жизни: у них много свободного времени и пока не так много проблем, поэтому они готовы слушать музыку практически постоянно, скупают журналы и футболки со своими кумирами. Люди повзрослее воспринимают музыку уже как вид досуга, как развлечение – ходят на концерты, но при этом они тоже любят оценивать музыку, ставят лайки. А люди еще постарше лайки уже не ставят, они просто молча любят или не любят.

Сейчас, конечно, музыка присутствует везде – в рекламе, кино, заставках, в магазинах и кафе. При этом в наше время нет какого-то преобладающего музыкального направления, и современные песни могут быть совершенно разного формата – и это очень хорошо, так как любой человек может найти музыку по своему вкусу.

– А на какой музыке Вы росли? Почему решили стать музыкантом? Что, на Ваш взгляд, оказало наибольшее влияние на выбор музыкального направления?

– В моей семье всегда ценили легкую мелодичную музыку, исполненную на живых инструментах, осмысленные тексты песен, преимущественно мужской вокал и романтическое настроение в сочетании с интеллигентным образом артиста.

После знакомства с музыкой Битлз я решил попробовать играть на гитаре и писать песни сам. И со временем у меня это получилось. Важную роль в этом, я считаю, сыграли мои друзья и мама, которые говорили, что у меня есть способности. На формирование моего музыкального вкуса оказала влияние также и группа «Браво». В 90-х годах группа исполняла песни в стиле «рок-н-ролла», в них были преимущественно мажорные гармонии, и это очень притягивало и давало надежду в те достаточно сложные для страны времена.

– ​Расскажите, пожалуйста, про такое музыкальное направление, как ретро-софт-рок? Почему Вы выбрали именно это направление? Какие ценности и философия ретро-софт-рока, на Ваш взгляд, наиболее отличает это направление от других распространенных музыкальных жанров?

– Сразу хочу сказать, что термин «ретро-софт-рок» я придумал сам. Нужно было как-то охарактеризовать жанр, в котором работаю и в который вписываюсь наиболее органично. Это достаточно легкая гитарная музыка, исполненная вживую с оттенками звучания 60-70-х годов прошлого века. В этом жанре объединено несколько важных для меня составляющих: осмысленные тексты, минимум жаргона, легкие запоминающиеся мелодии, в приоритете русский язык. И, как говорится, лучше один раз послушать самому, чем сто раз услышать от других. Наши музыкальные композиции доступны на всех популярных цифровых музыкальных площадках, например, на Яндекс Музыке.

Ретро-музыка дарит атмосферу прошлого, она хорошо запоминается и обычно вызывает много эмоций. Но при этом, несмотря на то, что мы любим старую музыку, мы живем и пишем песни в современных условиях. Чтобы делать то, что нам нравится, но не выглядеть архаичными, мы исследуем возможности гармонично вписать наше творчество в новые реалии. И при этом надо сделать так, чтобы на такую уникальную мелодию идеально лег текст песни, который наполнен уже современным смыслом.

– С какими трудностями пришлось столкнуться в начале творческого пути? Как эти трудности решались?

– В самом начале пути для меня было сложно найти музыкантов, которые разделяли бы мои вкусы и хотели играть в начинающем коллективе. Решалось это новыми знакомствами в самых разных кругах. Тут стоит отметить, что на первых этапах сарафанное радио работает лучше, чем интернет.

И в 2016 годы был сформирован нынешний состав группы. Мы очень разные, слушаем разную музыку, имеем разные интересы и кроме группы, пожалуй, у нас немного точек соприкосновения. Вероятно, это позволяет нам так долго быть вместе. При этом, когда погружаешься в музыкальную индустрию, то встречаешься с разными нюансами, которые надо учитывать: так, например, концерты и студийная работа – это абсолютно разные вещи. Мы долго учились работать в студии, но даже сейчас я иногда привлекаю сессионных музыкантов для записи нового материала.

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– Вы сами сочиняете и музыку, и текст песен, что встречается достаточно редко в наше время. Как происходит сам творческий процесс? Много ли времени уходит на написание песни?

– Обычно я цепляюсь за какое-то словосочетание или последовательность аккордов, которая кажется мне красивой, и на основе этого уже «дорисовываю» все остальное. Ошибочно полагать, что нужно искать вдохновение и только после этого сочинять. Чтобы заниматься музыкой профессионально, нужно выпускать песни с высокой периодичностью, поэтому брать гитару в руки и что-то пробовать нужно ежедневно. Конечно, времени на это уходит много, но, самое главное, что от этого процесса я получаю удовольствие.

– В своем творчестве Вы​ часто поднимаете многие актуальные проблемы современности, такие, например, как пандемия коронавируса, отсутствие позитивных песен. Какие еще актуальные темы Вы планируете поднять в своем творчестве?

– Так как мой проект авторский, я стараюсь писать как по собственному вдохновению, так и поднимать актуальные социальные проблемы для большего интереса у публики и СМИ, чтобы привлечь внимание общественности к данным проблемам. Думаю, что и дальше я буду затрагивать тему человеческих отношений и общемировой повестки дня, при этом не затрагивая вопросы политики.

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– А есть ли в Вашем репертуаре какая-нибудь особая, значимая, любимая песня? Можете рассказать про нее, и почему она стала именно такой для Вас?

– Это правда очень сложно – выбрать любимую песню. Из последних мне очень нравится песня «Момент уходящего лета», написанная летом 2022 года на основе истории любви одного близкого мне человека. Я просто выслушал его и переложил в стихи. Мне кажется, что она открыла какой-то новый качественный и романтический уровень звучания наших песен.

– У Вас есть замечательная песня про нашу столицу «Это Москва». Расскажите, пожалуйста, как возник замысел этой песни?

– Я заметил, что в моем арсенале мало песен о любимом городе, о женских именах, о праздниках… решил компенсировать это, написав песню о родном городе – Москве, и, мне кажется, что получилось отлично! Я очень люблю Москву: Бульварное кольцо, Чистые пруды, Патриаршие пруды. За последние годы город сильно преобразился, и теперь это уже не тот город, в котором прошло мое детство.

Кстати, на эту песню мы сняли клип прошлым летом. Он тоже отсылает нас к ретро-тематике, мы попытались воссоздать в нем героев из советских фильмов, так или иначе связанных с Москвой. Клип можно найти на нашем YouTube канале.

Сейчас по эстетике общественных пространств и комфорту Москва является одним из лучших городов мира. И стремительный ритм современного мегаполиса, новый облик Москвы, яркие огни и жизнеутверждающий заряд, характерный для Москвы, способствует творчеству, помогает раскрывать креативный потенциал!

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– Какие Ваши дальнейшие творческие планы?

– Мы будем расширять географию выступлений и работать над своим особым звучанием, которое отражало бы мой авторский почерк, но при этом не воспринималось бы архаично в современных музыкальных реалиях. Это трудно, но тем интереснее!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.