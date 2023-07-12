Андрей ВОЛОСОВСКИЙ: «Концерты расписаны до января!..»

Андрей Волосовский – один из немногих академических солистов-перкуссионистов России. 15 сентября и 3 октября в «Зарядье» состоятся его концерты с совершенно разными программами. Один – с пианисткой Ксенией Башмет. Второй – ко дню рождения выдающегося композитора Стива Райха, где Андрей Волосовский сыграет его произведение со своим ансамблем Moscow Percussion Ensemble. Однако этим летом в преддверии нового сезона, мы собрались с Андреем, чтобы поговорить о личной жизни, путешествиях и хобби.

Об отдыхе летом

– Это лето полно подготовки к разным предстоящим проектам. Концерты расписаны до января и это не считая гастролей и выступлений с musicAeterna. Полноценно съездить куда-то к морю не получится, так что буду работать в Москве и иногда выбираться на выходные загород. Планирую играть в теннис.

О концертах

– Скоро предстоят два очень важных концерта. Сольный концерт 15 сентября носит название «ВА» по одноименной пьесе Андреаса Мустукиса. Вообще, она написана для ансамбля, но именно третья часть с солирующим вибрафоном. Вот ее я и сыграю.

Ну а Стив Райх — это моя любовь. Все-таки его минимализм уносит меня в космос.

Играть я начал, как и все, в детстве. Сначала на аккордеоне. Но это было скучно. Так что я перешел в класс ударных. Потом учился в Московской консерватории, затем в Штутгарте. Сегодня музыка составляет большую часть моей жизни. Репетиции длятся несколько часов в день, каждый день. Бывает, что я ленюсь, но это редкость – к счастью или сожалению, работа музыканта требует постоянной практики.

Моя жена Катя — артистка балета в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Правда, насколько это возможно для артистов, в прошлом. Недавно она решила закончить свою карьеру танцовщицы и ушла в свободное плавание. Создала собственный проект «Танцевальные фотосессии», а еще ставит хореографию в разных проектах, в том числе рекламах. В общем, я играю, она танцует. У нас две дочери. Старшая Аня мечтает стать певицей, а младшая Софья хочет быть как мама и танцевать или играть в теннис, как папа.

Я обожаю играть в большой теннис. Конечно, с гастролями и концертами это удается не так часто, как мне бы хотелось, но стараюсь уделять свободное время этой игре. Я люблю спорт, где все зависит только от тебя. Из любимых игроков сегодня — Андрей Рублев. Одно из последних увлечений — коллекционирую картины. Дома есть несколько интересных работ современных художников.

Самый частый вопрос – об оркестре MusicAeterna и Теодоре Курентзисе. Я играю в этом оркестре уже несколько лет. Надо сказать, что это невероятный опыт. Без ложной скромности, сегодня это один из самых знаменитых оркестров мира. Люди, попадающие на наши концерты, остаются с нами навсегда. А Теодор – маг музыки. То, что он делает с произведениями, как их подает, как интерпретирует, иначе как волшебством не назвать.

Недавно создал ансамбль ударных инструментов, который называется Moscow Percussion Ensemble. Играем настоящую музыку для ударных, никаких переложений «попсы».

О подарках семье и себе

– Я и моя семья — мы очень любим подарки, устраивать друг другу сюрпризы. Иногда бывает, что дочери устраивают неожиданные чаепития с тортом. Накрывают на стол, и просто так, посреди дня у нас праздник. А на дни рождения последнее время мы стали спрашивать друг друга о подарках, быть может, кто-то хочет какую-то особенную вещь, о которой никто не знает и тогда есть прекрасная возможность сильно порадовать близких. Это уже не сюрприз, но, с другой стороны, подарок такой желанный получается, что все равно очень радуешься.

О Дягилевском фестивале

– О, это мое любимое время. Много концертов, общения, встречи. Обожаю этот фестиваль.

Что музыканты делают летом, когда музыканты делают летом, когда заканчивается сезон

– Убирают инструменты на шкаф и достают плавки да очки для плавания. Ну а если серьезно, то все то же самое, что делают обычно все остальные люди. За маленьким исключением — продолжают заниматься. Иначе, если забыть об инструменте на пару дней и не играть, то потом очень долго придется восстанавливаться. Музыка требует постоянных занятий.

Что точно нельзя делать музыканты, чтобы не повредить руки? Есть ли какие-то запреты?

– Нет, но все же каждый сам для себя выбирает от каких увлечений он отказывается.

Я играю в теннис, мои коллеги катаются на лыжах и играют в футбол. Меру и предел риска каждый устанавливает сам.

Зачем нужна сегодня классическая музыка?

– Классическая музыка лечит, успокаивает, радует. Она просто нужна как воздух и точка.

Какую современную музыку слушаешь?

– Люблю Джастина Тимберлейка, Стинга, джаз, группу Queen.

– О чем я мечтаю? О своем фестивале музыки, где слушателям будет представлено невероятное разнообразие ударных инструментов и музыки, написанной для них. Поверьте, это будет незабываемо!

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