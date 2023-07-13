«Звезда Театрала»-2023 открывает голосование по лонг-листу

12 июля главная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» в шестнадцатый раз открывает голосование по лонг-листу. Это второй этап выбора зрителями лучших работ театрального сезона 2022/2023. В сентябре дирекция премии сформирует шорт-лист из номинантов, получивших наибольшее число голосов, и в первый понедельник декабря, традиционно, на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова назовут имена лауреатов «Звезды Театрала»-2023.

В этом году дирекция премии рассмотрела более 24,5 тысяч предложений, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Активно проявили себя не только столичные, но и региональные театралы – благодаря их усилиям номинантов из регионов оказалось больше, чем год назад. Традиционно, заявки поступали как из России, так и из других стран мира. Всего зрители назвали почти 2000 претендентов на победу в разных категориях, но в лонг-лист попали только топ-10 номинантов, которых чаще всего предлагали на сайте премии и в редакционной почте. Все заявки были проверены организаторами премии вручную, что сводит к минимуму вероятность технических ошибок.

Среди лучших театральных артистов (за роли в спектаклях сезона 2022/2023) зрители назвали Ольгу Прокофьеву, Геннадия Хазанова, Евгению Добровольскую, Сергея Епишева, Светлану Крючкову, Станислава Бондаренко, Олесю Железняк, Дину Корзун, Игоря Карташёва, Александру Урсуляк, Софью Эрнст, Игоря Костолевского, Марию Смольникову, Анну Якунину, Игоря Петренко, Ксению Кутепову, Виктора Ракова.

В номинации «Лучший режиссер» активнее всего предлагали Льва Додина («Чайка», МДТ-Театр Европы), Евгения Писарева («Зойкина квартира», Театр им. Пушкина), Егора Перегудова («Истории», Театр им. Маяковского), Евгения Марчелли («БЕСприданница», Театр им. Моссовета), Владимира Панкова («Мандат», театр Et cetera), Владимира Иванова («Варшавская мелодия», Театр им. Вахтангова), Семена Спивака («Васса (Мать)», Молодежный театр на Фонтанке), Антона Яковлева («Гроза. Искушение», Театр им. Гоголя), Марка Розовского («Миха», театр «У Никитских ворот»), Нину Чусову («Женитьба Бальзаминова», Молодежный театр «Глобус»).

В самой «молодой» номинации «Звезды Театрала», учрежденной год назад – «Лучший национальный театр» – в топ-10 вошли театры Татарстана, Бурятии, Карелии, Адыгеи, Якутии, Удмуртии и других российских субъектов. Национальные театры – это учреждения культуры с богатой историей, прославляющие национальную культуру и сохраняющие искусство и традиции малых народов.

Как и прежде, несмотря на геополитические перипетии, «Звезда Театрала» предлагает выбрать и лучший русскоязычный театральный коллектив зарубежья. Так, достойными своей награды зрители считают русскоязычные театры из Австралии, Беларуси, Азербайджана, Абхазии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Узбекистана, Австрии и ОАЭ.

Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа. Приблизить кандидатов на шаг к победе может любой желающий на официальном сайте «Звезды Театрала» HYPERLINK "https://teatral-online.ru/star/longlist/" https://teatral-online.ru/star/longlist/. Для этого нужно лишь оставить свой голос.

В шорт-листе в каждой номинации окажется всего три претендента на победу, набравших наибольшее количество зрительских голосов. Их прежний рейтинг обнулится и голосование начнется с чистого листа. Имена лауреатов будут объявлены 4 декабря на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 15 лет существования Премия стала символом искренней зрительской любви и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира.

Голосование проходит на интернет-портале премии http://www.teatral-online.ru/star/ .

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото - Яна ОВЧИННИКОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.