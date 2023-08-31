Солнце над Лужниками

В 2023 году исполняется 110 лет первой русской футуристической опере «Победа над Солнцев» Алексея Кручёных, Михаила Матюшина и Казимира Малевича. Именно к этой знаменательной дате приурочена реконструкция спектакля, осуществленная театром Стаса Намина. Постановка идёт на сцене театра уже более 10 лет. Показ состоится 1 сентября в рамках Московского урбанистического форума в Лужниках.

— Первых постановок — любительских и скандальных — было всего лишь две: первая — в 1913 году в Санкт-Петербурге и вторая — в 1920 году в Витебске. После этого «Победу» надолго забыли, зато в 1980-х произошел настоящий взрыв: оперу начали реконструировать выдающиеся мастера по всему миру. Мы тоже, в содружестве с Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), решили внести свою лепту в процесс возрождения классики авангарда. В 2015 году, когда весь мир отмечал столетний юбилей знаменитого «Чёрного квадрата» Казимира Малевича, наш театр представил оперу «Победа над Солнцем» на трех знаковых международных площадках: в июне — на крупнейшей выставке современного искусства Art Basel (Швейцария); в сентябре — в программе Московской международной биеннале современного искусства; в октябре — в музее фонда Louis Vuitton в Париже в рамках ежегодной Парижской выставки-ярмарки FIAC (Франция). В ноябре 2015 года «Победа над Солнцем» участвовала в Гаванском фестивале театрального искусства (Куба). В июне 2017-го — в Международном театральном фестивале в Равенне (Италия), — говорит художественный руководитель театра Стас Намин.

Реконструкция оперы была проведена со всей тщательностью и уважением к первоисточнику. Известно, что от партитуры Михаила Матюшина до нас дошли лишь разрозненные фрагменты, а, стало быть, музыкальный материал потребовал серьезной работы. К счастью, сохранилось полное либретто Алексея Кручёных, а также эскизы костюмов, созданные Казимиром Малевичем. Более того, считается, что именно в «Победе над Солнцем» появился знаменитый «Черный квадрат». Квадрат как антитеза кругу-солнцу, во многом проясняющая и концепцию нашумевшего полотна, считает Ирина Вакар, автор книги «Черный квадрат», изданной Третьяковской галереей.

— Если иметь в виду, что в 1913 году и в 1920-м это были студенческие, самодеятельные такие эскизы полухулиганские, революционные и там главное было заявить новый театр, футуристический, то сейчас мы поставили серьезный спектакль. В общем, так, как задумывали авторы, поэтому жалко, что сейчас нет ни Кручёных, ни Хлебникова, ни Матюшина, ни Малевича, а так бы они порадовались, — отмечает Стас Намин.

На сей раз насладиться «Победой над Солнцем» можно совершенно бесплатно. Кроме того, на площадке будет присутствовать сам Стас Намин.

Изображения - Театр Стаса Намина

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