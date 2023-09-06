Театр «V» открывает V театральный сезон

Театр «V» открывает свой пятый театральный сезон самыми популярными спектаклями из своего репертуара «Газовый Свет» и «Эквус» на сцене Театриума на Серпуховке.

Спектакль «Газовый Свет» - самый кассовый спектакль Театра «V» будет отыгран 20 сентября в 19:00. Психологический детектив в одном действии по пьесе Патрика Гамильтона, раскрывающий темную сторону жизни с абьюзером и демонстрирующий явление газлайтинга, которое, к сожалению, не утрачивает актуальности в современном мире. Произведение обрело мировую славу еще в середине XX столетия и по-прежнему считается самым популярным немузыкальным спектаклем в истории Бродвея. Ведь только там спектакль прошел 1295 раз с полным аншлагом. Вдобавок, экранизация пьесы 1944-го года получила 2 премии «Оскар». В России спектакль можно увидеть только в исполнении Театра «V».

«Эквус» - психологическая драма, раскрывающая перед зрителем дуальный мир детского психиатра, который много лет довольно успешно лечит детей и не в состоянии справиться с собственным личностным конфликтом. Несмотря на то что спектакль наполнен тяжелыми, а порой и шокирующими откровениями персонажей, он понятен каждому в зрительном зале, ведь в каждом из нас живет свой собственный демон. Яркий, будоражащий, глубокий спектакль, заставляющий задуматься о фундаментальных вещах. «Эквус» будет отыгран 27 сентября в 19:00.

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