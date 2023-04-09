САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек

На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек.

До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке выпускник ЛГИТМиКа, ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной Вадим Волков работал в Театре Ленинского комсомола («Балтийский дом»), «Формальном театре», сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами им. В.Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта». Известен артист широкой публике также по многочисленным работам в кино и на телевидении.

За 12 лет работы в Молодежном театре Вадимом Волковым были сыграны 12 ролей в спектаклях «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «АБАНАМАТ!», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «В день свадьбы», «Кабала святош/Мольер». Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски – от лирических до комических. Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла: они вносили живое дыхание в придуманные драматургами истории и делали героев узнаваемыми, реальными, запоминающимися. Наделяя персонажей жизнью, Вадим Кимович отдавал сцене всего себя…

Светлая память нашему товарищу. Спасибо, что он был с нами все эти годы.

Администрация и коллектив Молодежного театра на Фонтанке приносят искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста.

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