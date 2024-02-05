Сон и художественная литература

Книжный сервис Литрес и сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс провели опрос среди пользователей и узнали, как они предпочитают проводить время в самолете. Для большинства респондентов любимым занятием в пути является сон. На втором месте — просмотр фильмов, на третьем — чтение и прослушивание книг и музыки.

В совместном исследовании, проведенном в январе 2024 года, Литрес и Авиасейлс выяснили, чем занимаются россияне во время перелета. Чаще всего респонденты в самолете спят (63%). 47% опрошенных отдают предпочтение просмотру фильмов. Третье место в рейтинге распространенных развлечений поделили чтение и прослушивание книг и музыки (по 41%). На четвертом месте — игры и разбор фотографий в телефоне (19%). В исследовании приняли участие более 1800 человек старше 16 лет.

Чаще всего в путешествия респонденты выбирают произведения художественной литературы (80%). При этом самые популярные жанры — современная проза и классическая литература (48%). Поклонников детективного жанра на борту самолета можно встретить чуть реже — 40%. Третьей по популярности стала приключенческая литература (34%). Потеряться на страницах фантастических произведений и книг в жанре фэнтези предпочитают 30% и 29% опрошенных соответственно. Любовные романы в дорогу берут только 17% респондентов.

В круг интересов путешественников также попадают книги из разделов «Психология и саморазвитие» (27%) и «Научно-популярная литература» (21%). 13% опрошенных стремятся расширить кругозор с помощью учебной и технической и бизнес-литературы, а привнести в свою жизнь что-то новое — за счет книг о выборе хобби 11%. Замыкают рейтинг биографии и мемуары (10%).