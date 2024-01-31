Интерес к роману «Мастер и Маргарита» вырос в 2,5 раза

Книжный сервис Литрес проанализировал интерес к роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова после выхода новой экранизации с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях, которая стартовала в российском прокате 25 января.

В период с 23 по 29 января продажи, бесплатные скачивания, а также чтение и прослушивание по Литрес Подписке романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (16-22 января) и в 2 раза в сравнении со средними недельными значениями в 2023 году.

Книга вошла в топ-5 продаж на Литрес за прошедшую неделю (по совокупному количеству проданных экземпляров) в категории «художественная литература» и занимает четвертую строку рейтинга после таких произведений digital-авторов как: «Травница или Как выжить среди магов» Татьяны Сергановой, «Звездная кровь-6. Тинг» Романа Прокофьева и «Антидемон. Книга 10» Сержа Винтеркея.