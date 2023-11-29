Сотрудники Flowwow стали курьерами в День матери

Слава Богдан, сооснователь и генеральный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow

Сотрудники маркетплейса цветов и подарков Flowwow поучаствовали в доставке праздничных заказов. Часть команды, от product-менеджеров и PR-специалистов до сооснователя компании, взяла на себя роль курьеров, чтобы лично поздравить мам из Москвы и Санкт-Петербурга и проверить работу сервиса в пиковые дни.

Перед праздником компания провела исследование и выяснила, что некоторых продавцов при работе с маркетплейсами беспокоит качество и скорость доставки. Например, на Flowwow чаще всего заказывают цветы и сладости, а такие заказы чувствительны к транспортировке, хранению и температурному режиму. Поэтому команда приняла решение лично доставить часть заказов, чтобы понять, как можно усовершенствовать этот процесс.

«Я много раз проходил путь пользователя в нашем сервисе, но эта акция показала мне другую сторону. Доставляя каждый заказ и лично передавая его в руки маме, я смог увидеть, как заказы собираются, передаются курьерам — и как работает наше приложение для них. Этот опыт не только подарил мне возможность лично поздравить наших клиентов, но и предоставил ценные уроки о том, как мы можем совершенствовать Flowwow дальше», — рассказал Слава Богдан, сооснователь и генеральный директор Flowwow.

В этом году мамам чаще всего заказывали цветы, сладости и украшения. Популярностью пользовались кустовые и французские розы, ирисы и клубника в шоколаде. Каждый из заказов, доставленных сотрудниками, Flowwow дополнил специальным подарком от сервиса.