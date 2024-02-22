Советский джаз и семидесятые. Как прошел день рождения Юлии Беретты

19 февраля в самом центре Москвы в ресторане Asia Hall прошло празднование 45-летия певицы, музыканта, автора текстов и композитора, актрисы Юлии Беретты.
На один вечер светская Москва погрузилась в атмосферу семидесятых и советского джаза, которую искусно создала команда артистки.
Изюминкой вечера стал живой концерт именинницы с авторской программой в сопровождении музыкального бэнда. В первом отделении прозвучали абсолютно свежие песни в стилистике советского джаза, одна из которых «Мой друг», уже вовсю штурмует радио эфир и социальные сети, а во втором отделении Беретта исполнила свои самые известные авторские хиты.
Поздравить артистку с этой датой пришли - Елена Преснякова и «Самоцветы», Шура, Дмитрий Астрахан, Владимир Сычев, Светлана Лазарева, Владимир и Маруся Левкины, Эвелина Бледанс, Альберт Рябышев, Сергей Балдин, Наталья Палинова, Дмитрий Щербанов, Ирина Ортман, Настя Крайнова, Виктория Пьер Мари, Игорь Селиверстов, Леонид Величковский, Альберт и Ольга Рябешевы, Гарик Богомазов, Михаил Гребенщиков, Екатерина Белоцерковская, Поля Полякова, Роман Рябцев, Анастасия Гребенкина, Александр Ягья (Белый Орел), Ульяна Каракоз и Тарас Ващишин, Олег Пилягин, Александр Сахаров, Элла Величковская, Эстель Семенчук, Анна Исаева, Илья Гуров, Виктория Заикина, Таллана, блогер Лео и другие многочисленные друзья Юлии.
Ведущим вечера выступил легендарный виджей Александр Анатольевич.
Помимо самой Беретты на сцену Asia Hall вышли многие из приглашенных музыкантов, а в финале концерта сама артистка еще не раз выступила «на бис».
Фотографы А. ЛОМОХОВ, С. ВИНОГРАДОВА, Ю. ФЕКЛИСТВО, И. ЗОЛКИН
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