Союз музыки и архтитектуры: мировая премьера симфонии Nicole Ильи Демуцкого в Московской консерватории

В Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоялась мировая премьера симфонии Nicole Ильи Демуцкого в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Удивительно, но на нашей памяти, симфония Nicole – это первый случай, когда музыка впервые написана для архитектурного объекта! В своем творчестве композитор Илья Демуцкий исследует трансформацию исторического центра Москвы и его нового облика и показывает взаимосвязь музыки и архитектурных форм.

«Моя симфония Nicole — это музыкальный собор, возведенный из звуков, где каждая нота подобна камню в стремлении к гармонии. Меня вдохновила сама суть архитектуры — ее способность застыть во времени, оставаясь вечной», — так композитор поясняет свой замысел. Переходя от нежного романтического звучания к яркой актуальной экспрессии, Демуцкий отразил синтез прошлого и настоящего в архитектуре Китай-города и его главной артерии — Никольской улицы.

Событие прошло при поддержке MR Private — подразделения элитной недвижимости девелоперской компании MR Group. Девелоперская компания MR Group возвращает жилые кварталы в Китай-город, а совместная коллаборация c музыкантами, только подчёркивает и говорит, что «у каждого города есть свой ритм, своё звучание».

Фото предоставлено организаторами мероприятия