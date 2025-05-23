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ДомойМоскваСтратегическую сессию для участников «Интермузея» провели в Музее Победы

Стратегическую сессию для участников «Интермузея» провели в Музее Победы

editor
By editor
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музей победы - интермузей
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы 22 мая прошла стратегическая сессия на полях Международного фестиваля «Интермузей-2025». Мероприятие провели для участников «Интермузея» — директоров культурных учреждений, которые входят в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев и Международный проект «Территория Победы».

Руководители музеев ознакомились с уникальным пространством, открывшимся в Музее Победы в преддверии 9 Мая. Грандиозная экспозиция — это настоящая фронтовая летопись Великой Отечественной войны в лицах и судьбах красноармейцев, которая ярко демонстрирует, что в каждом из 1418 дней войны были примеры подвига, самопожертвования и верности Родине.

Музейщикам рассказали о новейших принципах и технологиях, легших в основу масштабного выставочного проекта и позволивших создать «эффект присутствия». На примере нового проекта, руководители музеев увидели, как сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, позволяет посетителям буквально погрузиться в атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой, получить более полное и объемное представление о войне. Гости также узнали о принципе «музейной триады», которая базируется на гармоничном решении контрастных задач: сохранение реликвий и внедрение инноваций, развлечение и просвещение, общедоступность материалов и уникальность подачи.

Впервые к работе над экспозицией были привлечены около 100 музеев России и Республики Беларусь — столичных, региональных, школьных. После экскурсии генеральный директор Музея Победы Александр Школьник вручил грамоты и благодарственные письма руководителям музеев, которые предоставили раритеты из своих фондов для экспонирования в одном из самых значимых проектов юбилейного года — «Путь к Победе».

«В знаковый 2025 год, в год 80-летия Победы, особенно важно, что в реализации выставочного проекта «Путь к Победе» приняли участие музеи из десятков регионов нашей страны. Ведь только объединив усилия, мы можем сохранить историческую память о подвиге Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, о роли нашего народа в разгроме нацизма», — отметил Александр Школьник.

Всего были награждены 57 музеев. 30 из них были отмечены благодарственными письмами от Международного проекта «Территория Победы», 12 — благодарственными письмами от Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и 15 музеев отметили почетными грамотами за вклад в создание экспозиции «Путь к Победе».

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