Союз театральных деятелей РФ подвел итоги 58 сезона на выставке московских художников

С 4 марта по 3 апреля 2022 года Союз театральных деятелей Российской Федерации проводит ежегодную выставку московских художников театра ИТОГИ СЕЗОНА 58 в залах Всероссийского музея декоративного искусства.
С. Бархин. Меня нет дома
В. Арефьев. Месяц в деревне
В. Никольская. МЫ
К. Автандилова. На краю Африки
Л. Ломакина. Кармен
М. Обрезков. Мертвые души
Н. Абдрашитова. Девочка и слон
Н. Глебова. Стакан воды
В выставке участвует около шестидесяти московских авторов, осуществивших постановки не только в театрах столицы, но и в театрах городов России и даже за рубежом. Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира АРЕФЬЕВА – «Месяц в деревне», режиссер Е. Перегудов, МХТ им. Чехова; Станислава БЕНЕДИКТОВА – «Горе от ума», режиссер А. Бородин, РАМТ; Анастасии ГЛЕБОВОЙ – «Стакан воды», режиссер Б. Морозов, театр Et cetera; Ларисы ЛОМАКИНОЙ – «Кармен», режиссер К. Богомолов, Пермский театр оперы и балета; Анастасии НЕФЁДОВОЙ – «Конек-Горбунок», режиссер-хореограф В. Самодуров, Урал Опера Балет; Максима ОБРЕЗКОВА – «Сын», режиссер Ю. Бутусов, РАМТ; Николая СИМОНОВА – «Урожай», режиссер М. Горвиц, Театр на Таганке; Степана ЛУКЬЯНОВА – «Cababasis.Damonen» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Бесы»), режиссер Б. Юхананов, в театре Staatstheater Cottbus, Германия, а также в работах многих других художников.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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