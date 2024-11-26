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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Союзмультфильм» и Театр кукол Образцова с аншлагом презентовали джаз-спектакль «Муха-Цокотуха»

editor
By editor
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муха-цокотуха

22 ноября в Театре кукол им. С.В. Образцова состоялся премьерный показ музыкального спектакля в стиле джаза по мотивам произведений писателя Корнея Чуковского. Постановка «Муха-Цокотуха» создана театром совместно с Фондом поддержки анимации и киностудией «Союзмультфильм» при участии Министерства культуры Российской Федерации.

«“Союзмультфильм” – одна из немногих киностудий в мире, где кукольная анимация развивается уже на протяжении более чем полувека, – прокомментировала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – И надо сказать, первые куклы в наших мультфильмах 50-х годов были именно из Театра им. Образцова. Видеть, как кукла оживает и становится самым настоящим актером на сцене – невероятно. Эта магия доступна только мастерам кукольного театра и анимации. Спектакль «Муха-Цокотуха» позволяет увидеть это волшебство в двойном объеме. Постановка вдохновлена классическим рисованным мультфильмом 1976 года Бориса Степанцева, а в сочетании с джазовыми произведениями легендарного Александра Цфасмана эта история заиграла новыми гранями и смогла покорить сердца не только юных зрителей, но и всех взрослых в этом зале!»

«„Муха-Цокотуха“ — результат сотрудничества с киностудией „Союзмультфильм“, воплощенный в год 100-летнего юбилея издания. Премьера объединила потрясающие имена: в спектакле 2024 года встретились Александр Цфасман, Сергей Образцов, Корней Чуковский — люди, которые были знакомы, были связаны узами дружбы и профессии. Мы узнали, что брат Александра Цфасмана был кукольником у Образцова, что в 1949 году Александр создал музыку для образцовской постановки „Под шорох твоих ресниц“. Времена, традиции, музыка, культура, легендарные имена и невероятный джаз — все в этом спектакле!», – рассказала Елена Булукова, директор ГАЦТК им.С.В.Образцова.

В спектакле звучит музыка легендарного композитора, пианиста и дирижера Александра Цфасмана в исполнении Петра Востокова и его Большого джазового оркестра. Знакомый многим с детства волшебный мир букашек-таракашек оказался в луче софитов, а их жужжание и стрекотание превратились в звуки джаза. Благодаря музыкальному сопровождению лесная полянка стала концертным залом, на сцене которого блистает позолоченным брюшком Муха-Цокотуха под аккомпанемент тараканьего бэнда.

«В спектакле звучит музыка, которая вообще никому не известна, потому что она никогда не была записана самим Цфасманом, – признался музыкант, трубач и автор аранжировок Пётр Востоков. – Мы восстанавливали абсолютно неизвестные произведения, или, как говорят сейчас, реконструировали по нотам. Часть этой музыки зрители услышат в постановке. Хотя „Неудачное свидание“ сложно отнести к неизвестным произведениям. Композиция звучит и в „Покровских воротах“ Михаила Козакова, и в „Место встречи изменить нельзя“ Станислава Говорухина, и в некоторых других фильмах».

Заслуженный артист РФ, автор пьесы для театра кукол и режиссер-постановщик Владимир Беркун и режиссер сцен с куклами Александр Захарьев придумали сценическую историю, в которой ярко и остроумно рассказывается знаменитый сюжет Корнея Чуковского о том, что каждый волен делать свой выбор и держать за свой выбор ответ.

«Обращение к творчеству Александра Цфасмана – очень важное, смыслообразующее решение, – поделился Владимир Беркун. – Родоначальник советского джаза, композитор, инструменталист, он сделал джаз частью нашей культуры. Кстати, в его творчестве мы стараемся брать не самые узнаваемые номера, а вернуть к жизни что-то забытое. Будут и музыкальные сюрпризы, которые заставят зрителя понимающе улыбнуться. Но главное – музыка! Продолжительность спектакля 65 минут, из них 50 минут – джаз, записанный оркестром Петра Востокова».

Художником театрального воплощения любимой сказки стала Евгения Шахотько, которая вдохновилась анимационным фильмом студии «Союзмультфильм» «Муха-Цокотуха» 1976 года (реж. Борис Степанцев) и придумала, как перенести действие в театр кукол.

муха-цокотуха

муха-цокотуха

муха-цокотуха

муха-цокотуха

муха-цокотуха

муха-цокотуха

муха-цокотуха

Фото © Александр Иванишин, предоставлено отделом маркетинга ГАЦТК им. С.В. Образцова

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